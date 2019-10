Đăng clip "Tịnh thất Bồng Lai" bị đập phá, cô gái trẻ bị ghép ảnh nhạy cảm

Thứ Ba, ngày 29/10/2019 17:20 PM (GMT+7)

Sau khi đăng clip “Tịnh thất Bồng Lai” bị nhóm người xông vào đập phá, cô gái trẻ bị cộng đồng mạng gán ghép nhiều bức ảnh phản cảm.

Tin pháp luật Sự kiện:

Cô gái trẻ bị ghép hình ảnh với người lạ, đăng tải lên mạng xã hội.

Ngày 29/10, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, đang phối hợp với Công an xã Hòa Khánh Tây điều tra làm rõ nhóm người xông vào "Tịnh thất Bồng Lai" lục soát, cố ý gây thương tích khiến một người bị thương. Bên cạnh đó, công an còn làm rõ đơn tố cáo của cô gái về việc mình bị cư dân mạng gán ghép hình ảnh nhạy cảm, khủng bố… liên quan đến vụ việc trên.

Chia sẻ với PV, chị N. (SN 1995, ngụ huyện Đức Hoà, Long An) cho biết, khoảng 19h ngày 24/10, chị thấy trên trang Facebook cá nhân của một người phát trực tiếp video ghi lại cảnh “Tịnh thất Bồng Lai” bị một nhóm người kéo đến đập phá, đánh người...

Một người bị thương sau khi xảy ra sự việc

Do nhà chỉ cách nơi xảy ra sự việc khoảng 5km, chị N. đã cùng 1 người cô đi xe máy đến xem tình hình. Khi tới nơi, chị N. không còn thấy cảnh đập phá, đánh nhau như Clip đăng tải nhưng thấy rất nhiều ở trong “Tịnh thất Bồng Lai”, có cả công an đang xử lý.

Thấy mọi người xúm lại xin clip một người phụ nữ đã quay lại toàn bộ sự việc trong điện thoại, chị N. cũng đến xin. Sau đó, ngày 25/10 chị N. đăng clip này lên trang Facebook cá nhân với nội dung: “Tin được không, Tịnh thất Bồng lai…”. Tuy nhiên, sau vài giờ đăng tải chị N. lại bị dân mạng khủng bố, cho rằng chị chính là cô gái đã bỏ nhà đi mới dẫn đến sự việc trên.

"Mọi người đã hiểu nhầm ý của em, cho rằng em chính là cô gái bỏ nhà ra đi rồi còn đăng clip. Mặc cho em giải thích nhưng không ai tin, họ đổ xô vào bình luận, thoá mạ em bất hiếu, phỉ báng em bỏ nhà theo trai. Không những thế, họ còn ghép ảnh em với người đàn ông khác, ghép ảnh khoả thân khiến em rất hoảng loạn, bị gia đình, hàng xóm kì thị, xa lánh em..”, chị N. nói trong nước mắt.

Trước sự “khủng bố” mãnh liệt của cộng đồng mạng, chị N. phải khoá trang Facebook cá nhân. Chị cũng phải nghỉ việc và không dám đi ra ngoài vì sợ mọi người chửi bới, gây thương tích. Sau sự việc, chị N. đã trình báo cho công an để điều tra những người có hành vi thoá ma, xúc phạm mình trên mạng xã hội.

Như đã thông tin, chiều 24/10, gần 50 đối tượng đi ô tô từ TP.HCM tìm đến“Tịnh thất Bồng Lai” (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An). Nhóm người này đã đẩy cửa xông vào và yêu cầu cho tìm người con gái 22 tuổi của một cặp vợ chồng trong nhóm mà họ nghi ngờ đến đây sinh sống và tham gia tu hành.

Lúc này, nhiều người tại "Tịnh Thất Bồng Lai" mặc áo tu sĩ rất hoảng sợ. Một người vừa ra giải thích đã bị nhóm người nói trên dùng vật cứng ném trúng vào mặt khiến chấn thương khâu 7 mũi phải nhập viện điều trị. Dù người bị thương nằm trên nền gạch, nhưng không ai dám đưa đi cấp cứu; hai nạn nhân khác bị thương.

Ngoài ra, đại diện "Tịnh thất Bồng Lai" còn phản ánh, trong lúc hỗn loạn giữa hai bên, khi nhóm người này rút đi thì phát hiện phòng "thầy trụ trì" bị mất hơn 300 triệu đồng!

Sự việc đang được các cơ quan chức năng điểu tra làm rõ.