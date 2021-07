Đang ăn khuya, người đàn ông bất ngờ bị 2 kẻ tên Ngoan và Vui tấn công

Thứ Ba, ngày 20/07/2021 11:54 AM (GMT+7)

Hai thanh niên tấn công khách đang ngồi ăn khuya trong quán của gia đình 1 trong 2 người.

Sáng 20-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Văn Vui (SN 1995) và Nguyễn Hiền Ngoan (SN 2001) - cùng ngụ huyện Chợ Mới - về tội "Cố ý gây thương tích".

Nguyễn Hiền Ngoan (trái) và Phạm Văn Vui

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 10-5, sau khi nhậu với bạn bè xong thì Ngoan điều khiển xe máy chở Vui về quán ăn T.M (là nhà của Vui). Lúc này, trong quán có ông Lê Quang Thi (ngụ cùng địa phương) đang ngồi ăn khuya trong quán.

Thấy Vui vào nhà, ông Thi đứng lên tránh qua một bên cho Vui đi nhưng vẫn bị thanh niên này chửi thề thô tục và thách thức đánh nhau. Không dừng lại ở đó, Vui còn lấy cây đánh vào tay của ông Thi; đồng thời tri hô cho Ngoan đang đứng gần đó lấy ly thủy tinh ném trúng vào đầu ông Thi gây thương tích.

Bị tấn công, ông Thi bỏ chạy và được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỉ lệ thương tích là 12%.

Sau khi có kết quả giám định thương tật của ông Thi, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Ngoan và Vui.

