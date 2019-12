Đại gia Sông Đốc lên tiếng vụ biệt thự nghi bị bắn vào cửa sổ

Thứ Tư, ngày 18/12/2019 08:32 AM (GMT+7)

Sau 3 ngày xảy ra việc cửa sổ khu biệt thự hàng chục tỉ đồng nghi bị bắn, đại gia Sông Đốc vẫn đang rất hoang mang, lo lắng.

Tin pháp luật

Chiều 17-12, liên quan đến việc biệt thự đại gia Sông Đốc nghi bị bắn vào cửa sổ, trao đổi với PV, chủ biệt thự là ông T.V.K. (ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), cho biết đến nay ông và người thân trong gia đình vẫn rất hoang mang.

Căn biệt thự của ông K. và vết nứt cửa sổ nghi bị bắn vào

Theo lời ông K., sau khi vụ việc được trình báo, lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết luận cụ thể.

Khi đề cặp đến vấn đề "đối thủ" tạo áp lực trong kinh doanh, ông K. cho hay trong làm ăn cũng có người ganh ghét. Tuy nhiên, khi xem xét vấn đề thì chưa đến mức phải sử dụng bạo lực. Từ đó, ông K. mong ngành chức năng sớm làm sáng tỏ vụ việc để gia đình được yên tâm.

"Lúc xảy ra sự việc, con tôi đang ngồi trong phòng nơi cửa sổ bị bắn, rất may cửa đóng chứ không thì nguy hiểm vô cùng", ông K. nói trong lo lắng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông K. được xem là một đại gia có tiếng ở cửa biển Sông Đốc và được mệnh danh là "vua cua biển giống". Căn biệt thự của ông được xây dựng cách đây khoảng 4 năm trên diện tích 1.500m2, với chi phí lên đến hàng chục tỉ đồng.

Như đã thông tin, vào khoảng 12 giờ 45 phút ngày 14-12, ông K. trình báo công an về việc cửa sổ tầng 2 trong khu biệt thự của gia đình nghi có người dùng súng bắn vào. Rất may, do cửa sổ được làm bằng kính cường lực khá dày nên nghi viên đạn không thể xuyên vào mà chỉ tạo ra những vết nứt.

