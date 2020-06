“Đại gia” đeo 13kg vàng giả - Phúc XO đi không vững khi vào phòng xử

Thứ Ba, ngày 16/06/2020 08:08 AM (GMT+7)

Trần Ngọc Phúc “đại gia” nổi tiếng trên mạng xã hội với việc đeo trên người số trang sức 13kg bị truy tố về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Phúc XO lúc chưa bị bắt

Ngày 16/6, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm Trần Ngọc Phúc (Phúc XO) cùng 7 đồng phạm về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; khung hình phạt từ 7-15 năm tù. Liên quan vụ án, em ruột Phúc XO là Trần Ngọc Tài bị cáo buộc tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; khung hình phạt từ 5-10 năm tù. VKSND TP.HCM cũng truy tố tội danh này đối với một người khác cùng hai nữ tiếp viên tại quán karaoke do Phúc XO làm chủ.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Sang bị cơ quan công tố cáo buộc về tội Không tố giác tội phạm.

Phúc XO đi không vững khi từ xe đặc chủng đi vào phòng xử

Phiên xử do thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ toạ, kiểm sát viên Lê Văn Duyệt giữ quyền công tố. Bào chữa cho anh em Phúc có 3 luật sư.

Phúc XO từng gây chú ý trên mạng xã hội khi kể về tuổi thơ nghèo khó, vượt lên làm giàu. Trên mạng xã hội, Phúc cũng khiến nhiều người trầm trồ vì đeo dây chuyền, lắc, nhẫn tổng cộng 13 kg vàng. Tuy nhiên, sau đó Phúc khai tất cả chỉ là vàng giả, Phúc đeo nhằm mục đích quảng cáo cho quán karaoke.

Phúc XO cùng em trai lúc bị bắt

Theo cáo trạng, ngày 10/4/2019, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với tổ kiểm tra liên ngành và Công an Quận 12 kiểm tra hành chính quán karaoke XO Pharaon (công ty Sóng Âm) trên đường Trường Chinh thì phát hiện một số đối tượng cho thuê địa điểm để nhiều người đến hát karaoke sử dụng ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Phúc XO cùng một số nhân viên khai nhận công ty Sóng Âm do Phúc XO làm chủ nhưng do không am hiểu các thủ tục nên nhờ bạn Đ.N.K.L. đứng tên giấy phép kinh doanh. Mỗi tháng, L. được Phúc XO trả 20 triệu đồng.

Đầu tháng 11/2018, để lôi kéo khách đến quán nhằm mục đích tăng doanh số, Phúc XO bắt đầu cho khách đến quán karaoke XO Pharaon thuê phòng để sử dụng ma túy. Trong các cuộc họp với nhân viên, Phúc chỉ đạo nhân viên không được buôn bán ma túy, không đi mua giúp ma túy cho khách nhưng khi khách cần các dụng cụ sử dụng ma túy như đĩa, ống hút… thì nhân viên phục vụ phải lấy cho khách.

Đồng thời, Phúc XO chỉ đạo nhân viên tăng âm lượng của nhạc trong phòng để phục vụ khách trong quá trình sử dụng ma túy. Nhân viên dùng mật mã để tính tiền phí dịch vụ. Đối với khách thuê phòng hát karaoke bình thường, quán tính giá như niêm yết và hóa đơn thanh toán ghi tên phòng thêm chữ “A”. Khách thuê phòng để sử dụng ma túy phải trả phụ thu 200.000 đồng một giờ và trên hóa đơn ghi chữ “B”. Trường hợp khách sử dụng bàn DJ và nhân viên chỉnh âm lượng thì thu thêm 400.000 đồng mỗi tiếng.

Các tiếp viên rót bia cho khách không được trả lương, mà phải nộp cho quán 100.000 đồng một ngày. Trung bình mỗi ngày, quán karaoke này có từ 5/8 phòng hát có khách sử dụng ma túy. Nhờ vậy, Phúc XO thu khoảng 120 triệu đồng lợi nhuận/tháng.

Khi bắt giữ, công an thu giữ thêm nhiều xe biển số ngũ quý và xe “dát vàng” mà Phúc XO từng khoe khoang trước khi bị bắt. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác minh số xe này chỉ là mạ xi đồng, dùng biển số giả. Khám xét nhà riêng của Phúc XO và những đối tượng khác, công an tìm thấy thuốc lắc, súng, đạn, bình xịt hơi cay…

