Đã xác định được nghi phạm giết người phụ nữ rồi bó trong chăn ở Bình Dương

Thứ Sáu, ngày 28/01/2022

Công an tỉnh Bình Dương đã phát thông báo truy tìm nghi phạm Trương Quốc Trọng (29 tuổi, quê Đăk Lăk).

Nghi phạm Trương Quốc Trọng

Ngày 28/1, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã phát thông báo truy tìm nghi phạm Trương Quốc Trọng (29 tuổi, quê Đăk Lăk) để điều tra, làm rõ nghi vấn thực hiện hành vi giết người xảy ra tại một nhà trọ thuộc khu phố 8, phường Chánh Phú Hòa, TX Bến Cát (Bình Dương).

Theo điều tra, vào khoảng 12h ngày 11/1, qua tin báo của người dân, Công an TX Bến Cát đã xác minh hiện trường và phát hiện một tử thi nữ giới được bó trong chăn nằm trong một căn phòng trọ khóa cửa ngoài, trên đường NG5, khu phố 8, phường Chánh Phú Hòa.

Hiện trường vụ án

Tử thi được xác định là Nguyễn Thị Thúy Hải (41 tuổi, quê quán tỉnh Phú Thọ). Hiện trường vụ việc là một căn phòng trọ khóa cửa ngoài, ở giữa phòng có một chiếc mền màu đỏ bó chặt thi thể người phụ nữ. Trong phòng còn có một chiếc xe máy và một số vật dụng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan, tổ chức cá nhân nếu phát hiện Trương Quốc Trọng ở đâu hoặc có thông tin liên quan đề nghị báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc báo cho phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương gặp đồng chí Đặng Văn Yên, số điện thoại 0946.380.380 để phối hợp giải quyết.

