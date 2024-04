Đã tìm thấy nữ sinh lớp 6 "mất tích" 3 ngày sau giờ tan học

Chiều 8-4, liên quan vụ việc nữ sinh lớp 6 (12 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa, Long An) mất tích sau giờ tan học, Công an huyện Đức Hòa, Long An đã tìm thấy em nữ sinh này sau 3 ngày mất liên lạc.

Nữ sinh này được tìm thấy đang ở nhà bạn tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà.

Nữ sinh lớp 6 đã trở về nhà cùng mẹ. Ảnh: NN

Như PLO đã thông tin, khoảng 16 giờ 30 ngày 5-4, chị Nguyễn Thị Thu Thủy (47 tuổi, ngụ xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Long An) đến đón con gái đi học về nhưng không thấy nên đã trình báo công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Đức Hoà phối hợp với Phòng PC02 Công an tỉnh Long An, Công an xã Mỹ Hạnh Nam tổ chức truy tìm.

Đến 14 giờ 30 ngày 8-4, lực lượng phát hiện cháu này đang ở tại nhà bạn học trong cùng xã trong tình trạng khỏe mạnh, bình thường.

Qua tìm hiểu nguyên nhân, em cho biết buồn vì bị mẹ thường xuyên la mắng nên định vào chùa. Khi biết việc này, một bạn cùng lớp rủ em về nhà ở xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà ở. Nữ sinh ở trên gác nhà bạn từ ngày 5-4 đến khi lực lượng Công an tìm thấy.

Công an đã làm việc với những người có liên quan và đưa cháu Xuân về nhà giao cho gia đình quản lý. Gặp được con gái, chị Thủy rất vui mừng và cho biết do con gái đã hiểu lầm nên giận dỗi, bỏ đi.

Còn cháu bé khi gặp lại mẹ thì chỉ biết khóc, ôm lấy cha mẹ và xin gia đình tha thứ.

Gia đình đã cám ơn lực lượng công an cùng nhà trường 3 ngày qua vất vả hỗ trợ tìm kiếm.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]