Đã bắt được bị can khoét tường bỏ trốn trong lúc chờ giám định tâm thần

Thứ Bảy, ngày 09/10/2021 10:47 AM (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ngày 8-10-2021, cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước truy bắt thành công đối tượng Chu Quang Sáng (SN 1989, quê Hải Dương, thường trú tại thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) bỏ trốn khi đang chờ giám định tâm thần tại Viện Pháp Y tâm thần Trung ương Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chu Quang Sáng

Là bị can có lệnh tạm giam do Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước khởi tố về hành vi cướp tài sản, ngày 29- 9-2021, Chu Quang Sáng được đưa đến nhập Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), để giám định tâm thần.

Rạng sáng 4-10, Sáng lợi dụng trong lúc đi vệ sinh đã dùng gạch vỡ trong phòng vệ sinh khoét tường chui ra ngoài bỏ trốn.Sau khi tiếp nhận tin báo, ngày 7-10-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã phối hợp với các lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Phước khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt đối tượng.

Sau 3 ngày tích cực lần theo dấu vết, lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Phước đã bắt được Sáng khi đang lẩn trốn ở khu vực Bến xe Miền Đông (TPHCM). Sáng đã có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

