Cựu Chủ tịch TCT Bình Dương được tại ngoại

Chủ Nhật, ngày 05/07/2020 13:30 PM (GMT+7)

Ngày 5/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho tại ngoại đối với ông Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (gọi tắt TCT Bình Dương).

Trước đó, gia đình ông Minh và một số cựu lãnh đạo của tỉnh Bình Dương ký vào đơn xin bảo lãnh, thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với ông Minh với lý do ông này bị bệnh.

Đầu tháng 4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Minh, ông Trần Nguyên Vũ (Giám đốc TCT Bình Dương) để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Riêng ông Huỳnh Thanh Hải (Thành viên Hội đồng quản trị TCT Bình Dương) cũng bị khởi tố về hành vi trên nhưng cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú. Cả ba có những sai phạm xảy ra dự án chuyển nhượng 43 ha đất tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một.

Các cựu lãnh đạo TCT Bình Dương bị khởi tố

Theo đó, quá trình góp vốn liên danh, TCT Bình Dương đã tự ý lấy khu đất 43ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một (hiện đang thực hiện Khu đô thị Tân Phú) là tài sản công để góp vốn thay vì góp bằng tiền mặt theo chủ trương của Tỉnh ủy.

TCT Bình Dương đã không thực hiện đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản gây thất thoát số tiền gần 127 tỷ đồng so với bảng giá quy định của UBND tỉnh Bình Dương năm 2016. Trước đó, TCT Bình Dương đã chuyển nhượng trái quy định khu đất 43 ha với số tiền chỉ hơn 250 tỷ đồng.

Cụ thể, quá trình điều tra đã xác định khu đất 43 ha chưa được Công ty Tân Phú đăng ký biến động sau khi Công ty Kim Oanh mua lại. Do đó, Công ty Kim Oanh chưa đủ điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ việc Công ty Tân Phú ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng khu đất 43 ha với Ngân hàng Phương Đông (chi nhánh TP Hồ Chí Minh) bảo lãnh cho Công ty Nam Kim vay số tiền 350 tỷ đồng. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định việc quản lý, sử dụng khu đất 145 ha nằm liền kề khu 43ha do TCT Bình Dương thực hiện có dấu hiệu vi phạm, gây thất thoát tài sản Nhà nước. Hiện, Công an đang điều tra đối với khu 145 ha đất này.

Nguồn: http://cand.com.vn/Phap-luat/Cuu-Chu-tich-TCT-Binh-Duong-duoc-tai-ngoai-voi-ly-do-bi-benh-601638/