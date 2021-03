Cựu bác sĩ bị truy tố hiếp dâm lĩnh án 80 tháng tù

Thứ Sáu, ngày 26/03/2021 16:23 PM (GMT+7)

Sau 2 ngày nghị án phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án cựu bác sĩ Lê Quang Huy Phương (SN 1983, trú khu tập thể Đống Đa, phường Phú Nhuận, TP Huế) bị truy tố 3 tội danh gồm “Hiếp dâm”, “Cố ý gây thương tích” và “Bắt giữ người trái pháp luật”, sáng 26/3, HĐXX TAND TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã tuyên án bị cáo Lê Quang Huy Phương.

Theo đó, HĐXX TAND TP Huế tuyên phạt bị cáo Phương 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”; 1 năm 6 tháng tù về tội “Hiếp dâm”; 6 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”. Tổng hình phạt bị cáo Phương phải chấp hành là 6 năm 8 tháng tù.

Vụ án cựu bác sĩ Lê Quang Huy Phương bị truy tố 3 tội danh được dư luận quan tâm.

Trong 2 ngày xét xử 22 và 23/3, bị hại là chị Dương H.T.T. (SN 1996, trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế), điều dưỡng tại bộ phận chăm sóc da khoa Da liễu, Bệnh viện Trung ương Huế vắng mặt.

Tại phiên tòa, bị cáo Phương không nhận tội. Theo bị cáo, bị hại là người tự cởi áo sau khi vào phòng và nhiều lần yêu cầu bị cáo đến ngồi cạnh. Về lý do đánh bị hại, bị cáo trả lời là do bức xúc vì việc bị nói xấu trước đó. Bị cáo cho rằng việc đánh bị hại không nhằm để quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, căn cứ giám định pháp y về tổn thương của bị hại, xét thấy hành vi đánh đập, gây thương tích do Phương gây ra đối với bị hại nên HĐXX TAND TP Huế đã tuyên bị cáo Phương mức án trên.

Bị cáo Phương được dẫn giải rời phiên tòa sau khi HĐXX TAND TP Huế tuyên án vào sáng 26/3.

Trước đó, ngày 1/12/2021, HĐXX TAND TP Huế đã tuyên trả hồ sơ vụ án lại cho VKSND TP Huế để điều tra bổ sung vụ án.

Theo cáo trạng, ngày 17/9/2019, Phương gọi điện nhờ chị T. đến gặp chị Trần Thị Thùy Nh., nhân viên khoa Da liễu để lấy thuốc làm đẹp da mang đến cho Phương tại quán cà phê tầng dưới căn hộ của Phương ở.

Khi chị T. mang thuốc vào phòng thì bị Phương chốt cửa, trong khoảng 1h13 phút, bị cáo đã có hành vi khống chế, giữ chị T., dùng vũ lực bẻ tay, trói tay, vật ngửa chị T. xuống nhà, dùng tay đánh liên tục vào mặt và nhiều vùng khác trên cơ thể, dùng những lời lẽ đe dọa.

Sau 1h12 phút, Phương mới cho chị T. rời phòng ra về. Tháng 4/2020, cơ quan CSĐT Công an TP Huế ban hành bản kết luận điều tra vụ án hình sự đối với bị can Lê Quang Huy Phương và Viện KSND TP Huế có quyết định truy tố bị can này với 3 tội danh trên.

