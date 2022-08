Những chuyến "săn đêm" của nhóm choai choai từ Hải Dương lên Hà Nội cướp xe máy

Ngày 17-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 9 đối tượng về hành vi “Cướp tài sản”.

Danh tính các đối tượng gồm Hoàng Phước Long, Đặng Văn Bắc, Nguyễn Viết Khánh, Hoàng Văn Phát, Phạm Bảo Sơn; Nguyễn Văn Tiệp (cùng SN 2006, trú tại Hải Dương); Phạm Hoài Nam (SN 2005), Nguyễn Văn Quyết (SN 2005, cùng trú tại tỉnh Hải Dương) và Phạm Trung Nhật Anh (SN 2005, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, như ANTĐ đã thông tin, rạng sáng 1-8, tại khu vực hồ Định Công, phố Trịnh Đình Cửu, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, anh T.N (trú tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) chở theo anh N.H (SN 2003, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội) bị 7 đối tượng đi xe máy, cầm theo vỏ chai bia và tuốc nơ vít tấn công, chiếm đoạt chiếc xe máy BKS: 29Y3- 640xx.

Cũng vào thời điểm này của 2 ngày sau đó, anh T.Đ (trú tại huyện Gia Lâm) chở bạn gái đi đến khu vực đường gom hướng về gầm cầu Thanh Trì, thuộc tổ 10 phường Thạch Bàn, quận Long Biên thì bị hết xăng. Khi anh Đ vừa dừng xe thì bị 4 đối tượng áp sát, dùng kiếm đe dọa, chiếm đoạt chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave.

Vào khoảng 1h05' ngày 4-8, 3 nam thanh niên đi xe máy đang di chuyển đến đoạn trước cửa số nhà 140, đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội cũng bị 4 đối tượng đuổi theo. Sau đó, những kẻ này dùng vỏ chai và kiếm đe dọa chiếm đoạt chiếc xe máy.

Ngay khi tiếp nhận thông tin về các vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc CATP, Công an quận Long Biên đã phối hợp Đội phòng chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàng Mai… triển khai truy xét nhóm đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã phát hiện dấu vết và đường tẩu thoát của các đối tượng. Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, Công an huyện Gia Lộc và Công an huyện Thanh Miện (tỉnh Hải Dương) tiến hành xác minh nhân thân của các đối tượng, đồng thời lên kế hoạch bắt giữ.

Ngày 5-8, tại thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã triệu tập 6 đối tượng gồm Phạm Hoài Nam, Hoàng Phước Long, Đặng Văn Bắc, Nguyễn Viết Khánh, Hoàng Văn Phát, Nguyễn Văn Quyết đến cơ quan Công an. Đồng thời, đã vận động 3 đối tượng ra đầu thú gồm Phạm Bảo Sơn, Phạm Trung Nhật Anh và Nguyễn Văn Tiệp.

Bước đầu, các đối tượng khai do thiếu tiền tiêu xài, Nam nảy ý định thực hiện các vụ cướp tài sản nên đã rủ Khánh, Long và các đối tượng cùng tham gia. Sau khi bàn bạc, các đối tượng mang theo một thanh kiếm đi cướp xe máy.

Sau khi cướp được chiếc xe, các đối tượng tháo và vứt biển kiểm soát, rồi di chuyển về tỉnh Hải Dương chơi game. Những chiếc xe cướp được các đối tượng mang đi bán lấy tiền tiêu xài hoặc sử dụng để tiếp tục đi cướp.

Ngoài ra, Phạm Hoài Nam khai đã mua thanh kiếm trên mạng. Sau khi gây ra các vụ cướp, Nam mang kiếm về cất giữ tại một quán game ở thị trấn Gia Lộc.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định.

