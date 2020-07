Cuộc điện thoại "lạ" và cơn cuồng ghen khiến người chết kẻ vào tù

Thứ Tư, ngày 08/07/2020

Sau nhiều ngày giận nhau, Long tìm đến phòng trọ mới của vợ. Thấy vợ nghe điện thoại của người đàn ông khác và có ý định ra ngoài, Long ngăn cản thì bị tát vào mặt. Tức giận, đối tượng bóp cổ nạn nhân đến chết rồi tự tử nhưng bất thành.

Giết vợ sau cuộc điện thoại “lạ”

Lý Thanh Long (SN 1993, trú tại Bến Tre), vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không được đi học nhiều như các bạn. Không muốn mãi sống trong cảnh khổ, muốn có nghề để kiếm sống, Long quyết định học nghề làm tóc.

Thời gian sống ở quê, Long quen biết với chị H.T.T (SN 1993). Đầu năm 2019, cả hai quyết định làm đám cưới trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Sau đám cưới, Long và chị T. chưa đăng ký kết hôn. Thời gian đầu chung sống ở quê, cả hai làm nhiều nghề để trang trải, cuộc sống nghèo nhưng hạnh phúc.

Nửa năm sau ngày cưới, Long bàn bạc cùng vợ chuyển lên TP.HCM làm việc để có thu nhập cao hơn, cũng là tìm kiếm cơ hội thoát nghèo. Vợ chồng đồng thuận cùng chuyển lên TP.HCM với biết bao hy vọng. Tại TP.HCM, Long làm việc cho một tiệm tóc có địa chỉ tại quận Tân Bình, TP.HCM và thuê trọ sống cùng vợ.

Những cũng trong thời gian này, Long và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Vì thế, chị T. quyết định chuyển đến một phòng trọ trên địa bàn quận Phú Nhuận, TP.HCM để sống riêng. Vợ bỏ đi, mấy ngày đầu Long mặc kệ, nhưng sau đó thấy hối hận nên thường tìm đến phòng trọ của vợ để làm lành.

Khoảng 21h ngày 5/8/2019, Long chạy xe từ tiệm tóc đến phòng trọ của chị T. thuyết phục vợ về sống chung. Khi đến nơi, chị T. không cho vào phòng và đuổi đi nhưng Long vẫn quan tâm, tình cảm với vợ. Những tưởng cả hai sẽ trở lại với nhau, nhưng ngay sau đó có người gọi điện cho chị T. hẹn gặp.

Bị cáo Long ân hận vì đã ra tay giết vợ.

Long hỏi về người này nhưng chị T. không trả lời. Không muốn chị T. đi gặp người đàn ông khác nên Long ngăn cản. Hai bên giằng co, xô đẩy, chị T. dùng tay tát vào mặt Long rồi bỏ ra ngoài. Long nắm tay kéo lại và dùng tay bóp cổ vợ đến bất động.

Sau khi gây án, Long gọi điện thoại cho mẹ kể lại sự việc, đồng thời gọi đến công an để tự thú. Công an quận Phú Nhuận sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, bắt giữ Long để phục vụ điều tra. Do tính chất vụ án nghiêm trọng, Công an quận Phú Nhuận đã bàn giao hồ sơ và đối tượng Long cho Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền. Đối tượng Lý Thanh Long bị khởi tố, truy tố về tội Giết người.

Bản án khoan hồng

Gần 1 năm sau ngày giết vợ, Long bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử về tội Giết người. Tại phiên tòa, cả cha mẹ Long và cha mẹ vợ Long đều có mặt. Thấy cha mẹ, Long khóc, tỏ ra hối hận, bởi hành vi của mình gây đau thương cho cả tứ thân phụ mẫu hai bên gia đình.

Hành vi giết người của Long phải trả giá bằng nhiều năm mất tự do.

Bị cáo Long thừa nhận mình là người giết chị T. và nguyên nhân của vụ án mạng này là do bị cáo ghen tuông. “Khi vợ nhận điện thoại từ người khác, có nói: “Dạ, anh đợi em chút”. Bị cáo có hỏi vợ về người này nhưng vợ không nói. Lúc đó, bị cáo ghen tuông, nghĩ vợ đang hẹn hò với người đàn ông khác nên ngăn cản, không cho vợ đi gặp người này”, Long khai nhận.

Long thú nhận rằng, không hề có ý định giết chị T. từ trước. Chỉ vì khi ngăn cản, bị chị T. tát vào mặt rồi đi ra ngoài, khiến Long không thể kiềm chế được tức giận, dẫn đến hành vi mất hết lý trí.

“Bị cáo yêu vợ và không muốn vợ hẹn hò với người khác. Sau khi làm hòa và cả hai có quan hệ với nhau, bị cáo nghĩ vợ sẽ không giận mình nữa. Thế nhưng, vợ vẫn đi ra ngoài gặp người đàn ông khác nên bị cáo không chịu được”, Long trình bày.

Sau khi gây án, Long lấy điện thoại của vợ xem người đàn ông vừa gọi là ai, nhưng không mở được mật khẩu. Long ngồi thất thần một lúc, rồi dùng dao cứa vào cổ tay để tự tử nhưng không chết.

Tại tòa, đại diện VKSND thực hành công tố đề nghị tuyên từ 18 – 20 năm tù giam đối với Long. Nghe đề nghị án, Long không tỏ thái độ gì. Nhưng khi được nói lời sau cùng, Long ân hận, quay xuống xin lỗi cha mẹ vợ và xin lỗi người thân của mình. Long mong tòa khoan hồng, tuyên mức án vừa phải để Long sớm có cơ hội trở về, phụng dưỡng cha mẹ.

HĐXX sau khi nghị án nhận định, chỉ vì ghen tuông vô cớ mà Long giết vợ. Hành vi của Long là không thể tha thứ, cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian đủ đài mới đủ sức răn đe, phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, xét Long thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, ra tự thú, có bồi thường cho bên bị hại, nạn nhân cũng có phần lỗi nên xem xét giảm cho Long một phần hình phạt. Sau khi cân nhắc, HĐXX quyết định tuyên phạt Long 18 năm tù. Ngoài ra, Long còn phải bồi thường 100 triệu đồng các phí tổn cho gia đình nạn nhân.

