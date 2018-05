Cụ ông 80 tuổi mất sạch trong nhà nghỉ bởi viên thuốc "dũng mãnh" của 2 cô gái

Theo các điều tra viên trực tiếp phá vụ án trên cho biết, đây là một trong những thủ đoạn tội phạm mới. Chúng thường nhằm vào các cụ ông ở địa bàn nông thôn còn khỏe mạnh, ham “ của lạ” và có chút tài sản giá trị. Nhất là sau khi đã bị “dính”, mất tài sản nhưng do tâm lý xấu hổ, sợ mất danh dự với con cháu, gia đình và xã hội nên không dám đứng ra tố cáo. Công an huyện Kiến Thuỵ kêu gọi những ai là nạn nhân của các vụ việc tương tự đề nghị đến cơ quan Công an trình báo để hợp tác điều tra, hoặc liên lạc đến số điện thoại : 02253.881.222 để trình báo.