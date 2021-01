CSGT thuyết phục tên cướp buông dao khi đang khống chế 2 mẹ con trên xe khách

Thứ Bảy, ngày 30/01/2021 14:39 PM (GMT+7)

Phát hiện tên cướp đang cầm dao khống chế một phụ nữ đang bồng con trên chiếc xe khách 24 chỗ ngồi để làm “con tin”, tổ tuần tra CSGT kiên nhẫn thuyết phục, vận động đối tượng buông dao, bước xuống xe để đầu thú vào hồi 15h30’ chiều cùng ngày.

Trao đổi với PV Báo CAND, Đại tá Phạm Hồng Sương – Trưởng Công an huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết, ngày 30/1, cơ quan này đã ra lệnh bắt khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Thanh Tùng, biệt danh Tùng Chùa (SN 1988) trú ở thôn Gia An, xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi).

Đối tượng Huỳnh Thanh Tùng sau khi bị bắt giữ. Ảnh: Hữu Toàn

Khoảng 14h chiều ngày 29/1, trong lúc bà Huỳnh Thị Hóa (SN 1979) trú ở khu phố 5, phường 9, TP Tuy Hòa đang điều khiển xe máy Attila BKS 47H1-299.33 trên đường QL1A qua cầu Lò Vôi thuộc địa phận xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu thì một gã thanh niên đi xe máy Exiter BKS 59S1-822.90 từ phía sau ép sát, cướp giật túi xách, bên trong có 3,7 triệu đồng.

Nghe tiếng kêu của bà Hóa, một số người dân và Công an xã Xuân Thọ 2 truy đuổi, gã thanh niên quay đầu xe máy chạy ngược về hướng Bắc QL1A ra tới địa phận xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu thì phát hiện phía trước có công an nên vội vã quay đầu về hướng Nam.

Con dao bấm do Huỳnh Thanh Tùng khống chế người phụ nữ đẻ cướp đoạt chiếc xe máy Wave BKS 78H3-8462 trên đường QL1A ở xã An Mỹ, huyện Tuy An. Ảnh: Hữu Toàn

Một mũi trinh sát hình sự Công an thị xã Sông Cầu truy đuổi trên chặn đường dài nhưng nghi can “đua tốc độ” kinh hoàng khiến cho nhiều người điều khiển ô tô, xe máy trên đường QL1A đều phải dạt sang một bên để né tránh tai nạn.

Khi đến ngã tư QL1A – tỉnh lộ 643 ở thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An, xe máy 59S1-822.90 hết xăng, gã thanh niên vứt bỏ chiếc xe này trên mặt đường lộ rồi chặn đường một người phụ nữ điều khiển xe máy Wave chạy từ phía sau đến.

Sau khi đạp ngã người phụ nữ, gã rút con dao bấm từ trong túi quần ra xông tới khống chế rồi cướp xe máy BKS 78H3-8462 bỏ chạy tiếp về hướng Nam.

Giấy chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe mô tô của Huỳnh Thanh Tùng. Ảnh : Hữu Toàn

Trước tình huống đó, Công an thị xã Sông Cầu và Công an huyện Tuy An khẩn báo cho các đơn vị, địa phương trên tuyến QL1A ở phía Nam Phú Yên phối hợp truy chặn. Ngay lập tức, Thượng tá Võ Hùng Tường – Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên cùng Thượng tá Trần Khắc Quang – Trưởng Công an thị xã Đông Hòa chỉ đạo tổ tuần tra kiểm soát giao thông và một mũi trinh sát hình sự của hai đơn vị triển khai phương án truy bắt gã thanh niên mặc áo khoác màu xanh đen, quần vải màu xám.

Trong lúc rà soát dọc tuyến QL1A qua địa phận xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa, các trinh sát hình sự phát hiện chiếc xe máy BKS 78H3-8462 vứt bỏ bên lề đường. Nhận định nhiều khả năng nghi can đã lên xe ô tô khách tiếp tục hành trình tẩu thoát, nên tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên do Đại úy Lê Thái Châu điều hành, lần lượt kiểm tra hành chính 3 xe ô tô khách vận hành từ hướng Bắc vào lý trình km 1310+00 đến km 1366+546 ở thôn Phú Khê 2, xã Hòa Xuân Đông, thị xã Đông Hòa.

Đối tượng Huỳnh Thanh Tùng từng bị thi hành án phạt tù 5 năm về tội "Cướp giật tài sản"

Cùng với việc thu giữ 1 con dao bấm và chiếc xe máy BKS 78H3-8462, Công an thị xã Đông Hòa còn phát hiện trong ví da của nghi can có thẻ tín dụng, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe mang tên Huỳnh Thanh Tùng...

Được biết vào cuối tháng 8/2013, Huỳnh Thanh Tùng từng gây án “Cướp giật tài sản” và đã bị TAND huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh xử phạt 5 năm tù tại bản án số 244/2014/HSST ngày 23/7/2014, đến ngày 19/8/2018 mới rời Trại giam Mỹ Phước – Bộ Công an ở tỉnh Tiền Giang sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Nguồn: http://cand.com.vn/Lan-theo-dau-vet-toi-pham/Truy-bat-doi-tuong-cuop-tai-san-dua-toc-do-tren-chang-duong-hon-80-km-629431/