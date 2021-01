Nói chuyện lớn tiếng trong lúc nhậu, thanh niên bị đâm chết

Thứ Sáu, ngày 29/01/2021 17:58 PM (GMT+7)

Mâu thuẫn nói chuyện lớn tiếng trong lúc nhậu, nam thanh niên dùng dao đâm chết bạn nhậu.

Ngày 29/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Huỳnh Minh Trí (18 tuổi), Lê Sơn Lâm (22 tuổi), Chung Quốc Hùng (20 tuổi), Huỳnh Công Lý (25 tuổi) cùng có HKTT ở TP Thuận An, tỉnh Bình Dương và Nguyễn Văn An (24 tuổi, HKTT: huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi giết người.

Đối tượng Trí và nhóm bạn đâm chết người do mâu thuẫn trong lúc nhậu

Theo điều tra, khoảng 22h30 ngày 28/1, anh Võ Minh Tấn đi nhậu cùng với nhóm Lâm, Hùng, Lý, Trí và An.

Đến khoảng 0h30 ngày 29/1, cho rằng Tấn nói chuyện lớn tiếng nên giữa Trí và Tấn xảy ra mâu thuẫn cãi nhau.

Lúc này, Trí dùng tay hất đổ bàn nhậu và đánh nhau với Tấn. Nhóm Lâm, Tấn dùng ly bia ném vào người của Hùng, Lý, Trí dẫn đến 2 bên đánh nhau.

Trong lúc đánh nhau, Trí lấy một con dao bấm đâm vào người Tấn. Tấn bỏ chạy ra ngoài được khoảng 100m thì gục ngã và tử vong bên lề đường. Các đối tượng Lâm, Hùng, Lý, Trí rời khỏi hiện trường sau đó.

Qua làm việc với Cơ quan điều tra, các đối tượng Lâm, Hùng, Lý, Trí và An khai nhận tham gia đánh nhau và Trí dùng dao đâm vào người của anh Tấn dẫn đến tử vong.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/noi-chuyen-lon-tieng-trong-luc-nhau-thanh-nien-bi-dam-chet-50202129117596311.htm