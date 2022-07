Công an và VKSND Bình Thuận đăng báo xin lỗi người bị bắt oan 41 năm trước

Thứ Tư, ngày 06/07/2022 17:54 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cơ quan điều tra và VKSND cấp tỉnh, cấp huyện, lãnh đạo hai ngành chân thành gửi lời xin lỗi đến gia đình, người thân người bị bắt oan; mong gia đình hãy tha thứ và chấp nhận lời xin lỗi.

Ngày 6-7, tin từ công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Đại tá Đinh Kim Lập đã ký văn bản gởi Báo Bình Thuận. Theo đó, căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, công an tỉnh Bình Thuận đề nghị Báo Bình Thuận đăng tải nội dung xin lỗi và cải chính công khai.

Đại tá Đinh Kim Lập đọc lời xin lỗi gia đình ông Võ Tê.

Cụ thể: “Nội dung xin lỗi và cải chính công khai ông Võ Tê bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự. Cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ: Công an tỉnh Bình Thuận, địa chỉ số 117, Tôn Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận và Viện KSND tỉnh Bình Thuận, địa chỉ số 22, Nguyễn Tất Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Người trình bày văn bản xin lỗi và cải chính công khai: Ông Đinh Kim Lập, phó giám đốc công an tỉnh Bình Thuận; bà Nguyễn Thị Hương Lan, phó viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận.

Người bị thiệt hại: Ông Võ Tê, sinh 1932, trú tại đội 6, thôn 3, xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).

Các cơ quan nhà nước liên quan đến việc gây thiệt hại: Công an huyện Hàm Tân, VKSND huyện Hàm Tân.

Tóm tắt hành vi gây thiệt hại, nguyên nhân dẫn đến việc gây thiệt hại cho người bị thiệt hại: Vụ án giết người, cướp của xảy ra khoảng 18 giờ 30 phút ngày 31-7-1980, tại thôn 3, xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận); người bị hại là bà Phan Thị Khanh, sinh năm 1954, trú tại thôn 3, xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (nay là xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).

Đại diện công an và VKSND tỉnh Bình Thuận tặng hoa cho các con ông Võ Tê.

Sau khi thu thập tài liệu chứng cứ, phát hiện thấy ông Võ Tê có dính máu ở quần và bất minh về thời gian nên ngày 1-8-1980, công an huyện Hàm Tân đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 103, quyết định khởi tố bị can số 186 và ra lệnh tạm giam số 143 trong thời gian bốn tháng đối với ông Võ Tê về tội “Giết người, cướp của”, quy định tại điều 5, điều 8, Sắc luật số 03 ngày 15-3-1976 của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam.

Lệnh tạm giam đã được VKSND huyện Hàm Tân phê chuẩn số 54 ngày 23-8-1980. Ngày 19-9-1980, công an huyện Hàm Tân ra quyết định di lý số 92 chuyển vụ án và bị can Võ Tê đến phòng cảnh sát hình sự, ty công an Thuận Hải (nay là công an tỉnh Bình Thuận) thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 30-12-1980, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thuận Hải đã ra Lệnh tha số 05 đối với ông Võ Tê, thời gian tạm giam ông Võ Tê là 5 tháng. Ngày 20-7-1984, phòng cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm kết thúc hồ sơ.

Ngày 11-11-2021, cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an truy tìm được Trương Đình Chi (tức Mười Chì), còn có họ tên khác là Trương Đình Khôi và Lê Minh Sơn; sinh năm 1956, trú tại thôn Bình Thạnh, xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Ngày 16-11-2021, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận (PC01) ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự “Giết người, cướp của” nêu trên. Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT đã kết luận: Trương Đình Chi là người thực hiện hành vi giết và cướp tài sản (vàng) của bà Phan Thị Khanh.

Đồng thời, ra Quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông Võ Tê. Ông Võ Tê bị khởi tố bị can và tạm giam từ ngày 01-8-1980 đến ngày 30-12-1980 là không đúng quy định pháp luật. Ông Võ Tê bị khởi tố, tạm giam oan. Hiện ông Võ Tê đã chết.

Ông Võ Ngọc, đại diện gia đình phát biểu chấp nhận lời xin lỗi.

Nguyên nhân dẫn đến việc gây thiệt hại: Cán bộ điều tra chưa được đào tạo cơ bản, quá trình xác minh, điều tra chỉ căn cứ vào một lời khai nhận tội của ông Võ Tê, chưa đánh giá khách quan và toàn diện vụ án, chưa thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ liên quan của vụ án.

Đồng thời, công cụ, phương tiện phục vụ công tác điều tra còn lạc hậu, chưa được trang bị đầy đủ, còn thiếu thốn nhiều mặt; việc thu thập tài liệu, chứng cứ gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp, hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện (sử dụng Sắc luật năm 1976).

Do đó, dẫn đến hậu quả ông Võ Tê bị khởi tố, tạm giam oan. Ngày 17-6-2022, công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với VKSND tỉnh Bình Thuận tổ chức buổi công khai xin lỗi đối với ông Võ Tê và gia đình tại Nhà văn hóa xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Tại buổi công khai xin lỗi, đại diện lãnh đạo công an tỉnh và VKSND tỉnh đã nhận thấy được đầy đủ những thiếu sót và hậu quả do người thi hành công vụ gây ra. Thay mặt cơ quan tố tụng (cơ quan điều tra và Viện KSND) cấp tỉnh và cấp huyện, lãnh đạo hai ngành chân thành gửi lời xin lỗi đến ông Võ Ngọc (con ông Võ Tê) cùng gia đình, người thân; mong ông và gia đình hãy tha thứ và chấp nhận lời xin lỗi này.

Cơ quan CSĐT và VKSND hai cấp cũng rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình tiến hành tố tụng. Đồng thời, phải thận trọng khách quan, chấp hành nghiêm pháp luật để không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. Cam kết làm rõ trách nhiệm của những cán bộ gây ra thiệt hại và có biện pháp xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.

Tại buổi công khai xin lỗi, ông Võ Ngọc (con ông Võ Tê) và gia đình đã chấp nhận lời xin lỗi của Công an và VKSND tỉnh Bình Thuận”.

Cuối văn bản, công an tỉnh đề nghị Ban Biên tập Báo Bình Thuận đăng tải nội dung công khai xin lỗi trên Báo Bình Thuận trong ba số liên tiếp ở vị trí trang trọng trên trang chính của tờ báo. Đồng thời, mỗi số báo gửi cho công an tỉnh và VKSND tỉnh bốn tờ báo đề gửi cho UBND xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân niêm yết công khai và đại diện gia đình ông Võ Tê biết.

Được biết, ngoài đăng lời xin lỗi vừa nêu trên báo Bình Thuận, văn bản này cũng gửi cho phòng Tham mưu công an tỉnh và VKSND tỉnh Bình Thuận để đăng công khai trên cổng thông tin điện tử hai cơ quan này.

Nguồn: https://plo.vn/cong-an-va-vksnd-binh-thuan-dang-bao-xin-loi-nguoi-bi-bat-oan-41-nam-truoc-post68...Nguồn: https://plo.vn/cong-an-va-vksnd-binh-thuan-dang-bao-xin-loi-nguoi-bi-bat-oan-41-nam-truoc-post687829.html