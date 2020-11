Công an truy tìm đối tượng hình sự nguy hiểm trốn khỏi nhà tạm giam

Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An vừa phát thông báo truy tìm Trần Nhạc (SN 1996, trú tại Thừa Thiên-Huế), đối tượng hình sự nguy hiểm vừa trốn khỏi nhà tạm giam.

Ngày 22-11, thông tin từ Công an huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị này đang phối hợp với Công an tỉnh truy bắt một đối tượng hình sự nguy hiểm vừa trốn khỏi nơi giam giữ của công an huyện.

Đối tượng Trần Nhạc vừa trốn khỏi nơi tạm giam Công an huyện Quỳnh Lưu - Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 21-11, Trần Nhạc (SN 1996, trú tại phường Phú Hậu, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), là đối tượng tạm giam, đã trốn khỏi nhà tạm giữ Công an huyện Quỳnh Lưu.

Đối tượng Nhạc có đặc điểm sau: Mặc quần bò xanh đen, áo phông cộc tay màu xám đen, cắt tóc đầu đinh, nói giọng Huế, cao 1m65, màu da ngăm đen, mặt gãy, hơi móm.

Công an huyện Quỳnh Lưu đề nghị nhân dân trong thời gian này cần đề cao cảnh giác, kiểm tra khu vực nhà ở và xung quanh nhà mình xem có đối tượng nào khả nghi có đặc điểm nhận dạng như trên hay không. Đồng thời, kiểm tra lại tài sản trong gia đình xem có mất mát gì hay không (quần áo, mũ, nón, phương tiện đi lại, đặc biệt là xe máy).

Công an huyện Quỳnh Lưu thông báo nếu phát hiện đối tượng Trần Nhạc đề nghị báo ngay cho Công an huyện Quỳnh Lưu theo số điện thoại: 0906.287.222 hoặc báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất.

