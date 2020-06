Nổ súng bắt đối tượng truy nã bỏ trốn khỏi phiên tòa

Quá trình vây bắt, Trung cầm 2 tuýp sắt vót nhọn chống trả lực lượng chức năng, Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã kịp thời nổ súng khống chế đối tượng.

Vào 0h38 ngày 21/6, từ nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã bắt giữ tên tội phạm nguy hiểm Nguyễn Văn Trung (SN 1983; ở tổ 7 phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) khi đối tượng đang lẩn trốn gần nhà tổ 7 phường La Khê, quận Hà Đông.

Đối tượng Nguyễn Văn Trung.

Quá trình vây bắt diễn ra bảo đảm an toàn cho nhân dân và cán bộ, chiến sĩ. Mặc dù đối tượng Trung rất manh động, cầm 2 tuýp sắt vót nhọn chống trả lực lượng chức năng, nhưng Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông đã kịp thời nổ súng khống chế đối tượng.

Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được đưa tin kịp thời, trước đó, ngày 20/6, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Trung (SN 1983; ở tổ 7 phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) về hành vi "trốn khi đang bị áp giải".

Nơi bắt được Trung

Ngày 18/6, Công an quận Hà Đông báo cáo Công an TP Hà Nội về việc Nguyễn Văn Trung trốn thoát khi đang được các cán bộ Công an dẫn giải lên phòng xét xử của TAND quận Hà Đông để xét xử về tội danh "tàng trữ, sử dụng trái phép súng quân dụng", "đe dọa giết người". Trong lúc bỏ chạy, một tay của đối tượng vẫn đeo còng, tay còn lại cầm vật nghi là dao.

Nguyễn Văn Trung từng có 2 tiền án, 1 tiền sự. Gần đây nhất, tháng 11/2019, Trung bị Công an quận Hà Đông bắt về hành vi “trộm cắp tài sản”, đang cho tại ngoại thì lại gây ra vụ án "tàng trữ, sử dụng trái phép súng quân dụng", "đe dọa giết người" khi dùng báng súng đánh bạn gái đến thương tật. Trong lúc Tòa chuẩn bị xét xử, đối tượng đã bỏ trốn.

