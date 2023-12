Công an triệt phá đường dây ma túy lớn có nhiều ‘nước vui’

Ngày 20-12, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an các huyện, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an triệt phá đường dây ma túy lớn.

Trước đó, nhận thấy các dạng ma túy được núp bóng dưới dạng thực phẩm, đồ uống với hình thức phong phú, hấp dẫn như các loại bánh kẹo, bánh cần, bánh lười “Lazy cakes” chứa cần sa, nước biển, nước vui chứa chất ma túy… đang dần len lỏi vào đời sống giới trẻ, Công an tỉnh Hưng Yên đã chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các chất ma túy núp bóng này.

Tang vật thu giữ trong đường dây ma túy vừa bị công an triệt phá. Ảnh CA

Đầu tháng 11-2023, Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Văn Giang và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã bắt quả tang Lê Văn Hùng (28 tuổi, trú tại huyện Văn Lâm, Hưng Yên) và Lý Thị Nguyệt (24 tuổi, trú tại tỉnh Hà Giang) về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan Công an thu giữ 1,972kg ma túy dạng Ketamine và 200 túi nilon màu cam là ma túy tổng hợp loại nước vui cùng một số vật chứng liên quan.

Đấu tranh mở rộng, Công an Hưng Yên đã ra lệnh bắt thêm Chu Ngọc Soái (37 tuổi, trú tại huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) và Trần Kim Anh (32 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Tiến hành khám xét nơi ở của những người trên, Công an tiếp tục thu giữ 1,297kg Ketamine; 2930 viên ma túy tổng hợp có khối lượng 1,091kg MDMA và 117g Methamphetamine; 25 túi ma túy tổng hợp loại "nước vui".

Tổng số lượng ma túy đã thu giữ là 4,477kg ma túy tổng hợp (gồm Ketamine, Methamphetamine, MDMA) và 225 túi ma túy tổng hợp loại nước vui.

Đây là chuyên án ma túy được Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá với số lượng ma túy tổng hợp thu giữ lớn nhất từ trước tới nay. Đặc biệt, công an phát hiện nhiều loại ma túy mới, nguy hiểm.

