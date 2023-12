87 dân chơi "bay lắc" với ma túy trong quán Bar New Latin

Theo đó, khoảng 24h ngày 19/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP Đồng Xoài kiểm tra quán Bar nhà hàng New Latin tại số 357 đường Nguyễn Huệ, phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, phát hiện 244 người đang vui chơi, uống rượu bia và nhảy múa “bay lắc” trong tiếng nhạc công suất lớn.

Quang cảnh Bar New Latin khi bị lực lượng Công an kiểm tra lúc nửa đêm.

Qua test nhanh, phát hiện có 87 người (cả nam và nữ) dương tính với chất ma túy. Trong đó, có 8 bàn khoảng 40 đối tượng có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an thu giữ trên bàn của các đối tượng và khu vực lân cận một số bịch nylon bên trong chứa tinh thể màu trắng (nghi là chất ma túy dạng Ketamin), một số viên nén (nghi là thuốc lắc) và một số bịch nhãn hiệu Ferrari (nghi là chất ma túy dạng mới gọi là nước vui).

Đồng thời, xác định được 1 đối tượng có dấu hiệu tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy cho khách đến vui chơi trong khu vực Bar New Latin. Đến ngày 20/12, cơ quan Công an vẫn đang làm việc với các đối tượng liên quan.

Một số đối tượng dương tính với chất ma túy khi test nhanh tại hiện trường.

Điều tra viên làm việc với quản lý Bar New Latin.

