Công an TP Hội An làm rõ 2 đối tượng lấy tiền nữ du khách nước ngoài

Trước đó, ngày 2-11, Công an TP Hội An nhận được tin báo của chị Shiri Sade về việc bị 2 người chạy xe ôm dùng chiêu trò đoạt tiền của nữ du khách người nước ngoài này.

Qua xác minh, công an xác định 2 đối tượng liên quan là Huỳnh Viết Thu (SN 1965, trú khối Xuyên Trung, phường Cẩm Nam, TP Hội An) và Đinh Xuân Hiếu (SN 1991, trú khối An Bàng, phường Cẩm An, TP Hội An). Qua đấu tranh, 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đối tượng Huỳnh Viết Thu (ảnh trên) và Đinh Xuân Hiếu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP Hội An

Theo đó, khoảng 23 giờ khuya 1-11, Hiếu và Thu mỗi người điều khiển một xe máy trên đường Cửa Đại thì phát hiện chị Shiri Sade đang đi bộ. 2 đối tượng đã tiếp cận mời chị Shiri Sade đi xe ôm.

Khi chị Sade đồng ý, Thu chở về khách sạn chị lưu trú. Đến nơi, chị Shiri Sade mở ví ra lấy tiền trả thì Hiếu đến tiếp cận, nói chuyện với chị. Hiếu dùng đèn pin chiếu vào ví tiền, dùng tay chỉ vào ví và liên tục nói chuyện với chị Shiri Sade về các loại tiền có trong ví.

Do chị Shiri Sade không biết về mệnh giá tiền Việt Nam nên Hiếu dùng tay trái rút một xấp tiền trong ví của chị và nhanh chóng đưa tay phải đang cầm tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng cho chị Shiri Sade xem và nói câu tiếng Anh có nội dung: "Đây là tiền tôi đã rút trong ví của cô ra".

Chị Shiri Sade không đồng ý và nói Hiếu đã lấy tiền của chị. Hiếu nhanh chóng đưa số tiền đang cầm trên tay ra sau lưng và nói với Thu "cầm tiền nè". Tuy nhiên, Thu không kịp cầm nên số tiền bị rơi xuống đất.

Lúc này, chị Shiri Sade định nhặt lại tiền của mình nhưng bị Hiếu và Thu ngăn cản. Thu tiến đến nói chuyện với chị Shiri Sade, còn Hiếu quay lại nhặt tiền dưới đất lên. Hiếu nhanh chóng lấy 2 triệu đồng bỏ vào túi, còn lại thì làm động tác giả nhặt được tiền rồi trả lại cho chị Shiri Sade. Sau đó, Hiếu và Thu lên xe bỏ đi.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hội An đã tiến hành khám xét nơi ở của Hiếu, thu giữ 2 triệu đồng mà Hiếu đã lấy của chị Shiri Sade.

