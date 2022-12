Qua soi chiếu hàng hóa, phát hiện nhiều lô hàng chứa ma túy

Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Dương Phú Đông cho biết, tình hình mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua đường hàng không rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, có chiều hướng gia tăng về quy mô cũng như tính chất, đặc biệt là tại sân bay, bưu điện (qua chuyển phát nhanh) và kho hàng không kéo dài.

Theo Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Hà Nội), qua công tác thu thập thông tin và chia sẻ thông tin giữa các lực lượng trong và ngoài ngành, Cục Hải quan Hà Nội đã chỉ đạo Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài thực hiện các giải pháp quyết liệt, tăng cường soi chiếu hành lý nhập, tập trung kiểm soát các đối tượng có hành trình từ các điểm nóng ma túy.

Kết quả nhiều đường dây buôn bán ma túy đã bị triệt phá, bắt giữ quả tang đối tượng chủ mưu là người nước ngoài. Cụ thể, Cục Hải quan Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hà Nội), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) triển khai 7 chuyên án bắt giữ ma túy, phát hiện, kiểm tra 48 lô hàng hóa gửi qua đường hàng không, thu giữ 372,7kg ma túy các loại, bắt giữ 39 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng là người nước ngoài. Điển hình như hai chuyên án do Cục Hải quan Hà Nội xác lập, bắt giữ được 19 đối tượng (1 đối tượng là người nước ngoài), thu giữ 73,3kg ma túy các loại.

Ma túy các loại được cất giấu tinh vi trong hàng hóa.

Chuyên án DT9.22 do Cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì xác lập triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Đức vào Việt Nam, tang vật thu được là 15kg ma túy tổng hợp dạng viên nén, bắt giữ được 3 đối tượng.

Đặc biệt, qua công tác soi chiếu trước hàng hóa chuyển về kho hàng không kéo dài, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã phát hiện ma túy các loại được cất giấu tinh vi trong hàng hóa. Từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã phát hiện khoảng 170kg ma túy các loại được cất giấu tinh vi trong hàng hóa từ châu Âu về Hà Nội.

Đáng chú ý, tháng 6/2022, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã soi chiếu phát hiện 3 vụ ma túy. Trong chuyên án này, tháng 7/2022, Hải quan Nội Bài phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội thực hiện soi chiếu một kiện hành lý nghi là ma túy trên chuyến bay từ Indonesia hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài. Tiếp đó, Hải quan Nội Bài tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội bắt giữ 2 kiện hành lý, khoảng 5.919g chất bột màu trắng đựng trong 2 vỏ chai nhựa nghi là ma túy, được vận chuyển trên chuyến bay từ Quatar hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Đáng chú ý, tháng 9/2022, qua công tác soi chiếu trước hàng hóa nhập khẩu về kho hàng không kéo dài (Mỹ Đình), Đội Giám sát hải quan đã soi chiếu phát hiện và chuyển thông tin cho Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội lô hàng nghi vấn chứa 14kg ma túy tổng hợp.

Qua các vụ việc cho thấy, nguy cơ ma túy vận chuyển buôn bán qua đường hàng không tăng mạnh, đặc biệt là ma túy qua tuyến đường hàng không từ châu Âu về Hà Nội sẽ diễn biến rất phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, khó phát hiện như: Ma túy lòng vòng qua nhiều tỉnh thành trước khi đến điểm đến, qua nhiều khâu giao nhận, cất giấu tinh vi vào các thiết bị khó phát hiện... Đơn cử, có vụ việc bắt giữ các đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy gồm 12,3kg cocain, 30kg cần sa cất giấu rất tinh vi như ép dán mỏng vào các vách ba lô, tẩm trong quần áo, giấu trong giày dép, đồng hồ, pha vào các dung dịch để trong các chai nhựa.

Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm ma tuý, thời gian qua, ngành Hải quan đã có các chỉ đạo quyết liệt trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn bán, vận chuyển ma túy qua các tuyến trên địa bàn quản lý. Kết quả, trong năm 2022, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 303 vụ với 270 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 163 vụ, tang vật thu lên đến hơn 1 tấn ma túy các loại.

Để triển khai hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là công tác phòng, chống ma túy, trong năm 2023, Hải quan Hà Nội tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, ma túy và kiểm soát tiền chất tại các địa bàn trọng điểm như cảng hàng không, chuyển phát nhanh, kho hàng không kéo dài và một số khu chế xuất, khu công nghiệp, kho ngoại quan... Tập trung kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền chất của một số doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan cũng đã ban hành Kế hoạch phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 của ngành Hải quan. Đồng thời lực lượng kiểm soát hải quan đã tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục ban hành văn bản cảnh báo thủ đoạn vận chuyển trái phép ma túy và hàng cấm qua đường chuyển phát nhanh.

