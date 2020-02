Kẻ buôn bán ma túy hung hãn rút dao chống trả công an

Chủ Nhật, ngày 23/02/2020 12:00 PM (GMT+7)

Khi bị lực lượng công an vây bắt, Minh dùng dao đâm loạn xạ hòng tẩu thoát.

Lô Văn Minh cùng tang vật

Chiều 22/2, Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một người đàn ông buôn bán ma túy, dùng dao chống trả công an khi bị bắt.

Qua quá trình nắm bắt địa bàn, lực lượng trinh sát Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện 1 tụ điểm sử dụng vũ khí “nóng” ở bản Lưu Kiền ( xã Lưu Kiền) để buôn bán ma túy giáp biên giới Việt - Lào. Vào cuộc điều tra, công an xác định Lô Văn Minh (SN 1983, trú tại bản Lưu Kiền, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, Nghệ An) là đối tượng cầm đầu.

Để đối phó với lực lượng công an, Minh thuê một đối tượng nghiện cảnh giới. Mỗi lần Minh giao dịch ma túy, đối tượng “cảnh giới” sẽ nấp ở những vị trí dễ quan sát, nếu phát hiện có “động” sẽ báo hiệu cho Minh tẩu tán tang vật và tẩu thoát.

Sau quá trình dài mật phục, theo dõi, khoảng 10h ngày 21/2, Công an huyện Kỳ Sơn ập vào bắt quả tang khi Minh đang giao dịch ma túy với đối tượng nghiện. Bị vây bắt, Lô Văn Minh không kịp dùng súng liền rút dao đâm loạn xạ. Tuy nhiên, Minh đã bị các trinh sát khống chế, quật ngã, bắt giữ thành công. Riêng đối tượng cảnh giới đã bỏ trốn vào rừng sâu.

Tại hiện trường, công an thu giữ 3 gam heroin, 17 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng tự chế và 1 con dao.

Lực lượng chức năng Công an huyện Kỳ Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/ke-buon-ban-ma-tuy-hung-han-rut-dao-chong-tra-cong-an-hong-chay-thoa...Nguồn: https://www.baogiaothong.vn/ke-buon-ban-ma-tuy-hung-han-rut-dao-chong-tra-cong-an-hong-chay-thoat-d453793.html