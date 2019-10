Công an Hà Nội vào Bình Dương xác minh xe ô tô của chủ phòng gym chém người

Thứ Tư, ngày 23/10/2019 15:43 PM (GMT+7)

Chủ phòng gym dùng kiếm chém người đi đường ngoài việc bị công an triệu tập xử lý về hành vi hủy hoại tài sản, gây rồi trật tự, còn bị điều tra liên quan đến chiếc ô tô Y dùng nghi xe giam.

Chiều ngày 23/10, Công an TX. Thuận An (Bình Dương) cho biết đã làm việc với P.V.L., người chặn đường dùng kiếm chém tới tấp vào cabin xe tải do tài xế Bùi Tuấn Vũ điều khiển.

Qua điều tra ban đầu, giá trị của tài sản bị hư hại khoảng 1,7 triệu đồng nên chưa đủ yếu tố để khởi tố hình sự. Ngoài chịu phạt hành chính, công an cũng yêu cầu anh P.V.L phải bồi thường cho bị hại giá trị tấm kính xe bị đập bể.

P.V.L dùng kiếm chém người giữa đường

Đáng chú ý, chiếc xe ô tô 4 chỗ màu trắng mang biển số Hà Nội do P.V.L điều khiển trùng với thông tin chiếc xe bị mất đang được Công an TP. Hà Nội truy tìm nên Công an TX. Thuận An đang tạm giữ để xác minh.

“Ngày mai (24/10), cán bộ Công an TP. Hà Nội sẽ bay vào Bình Dương để xác minh nguồn gốc chiếc xe. Nếu đúng chiếc xe do L. điều khiển là xe mà Công an Hà Nội đang truy tìm, chiếc xe sẽ được di chuyển về lại Hà Nội để tiếp tục điều tra”, một cán bộ Công an TX. Thuận An nói.

Được biết, trước thời điểm xảy ra vụ thanh niên vung kiếm chém tài xế giữa đường Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án trộm cắp tài sản, đồng tời phát thông báo truy tìm chiếc xe ô tô 4 chỗ màu trắng BKS: 30F – 059.50.

Ngày 21/10 xảy ra việc nam thanh niên đi xe giống hệt chiếc xe công an đang tìm dùng kiếm chém người giữa đường ở Bình Dương. Khi báo chí đưa tin về vụ việc, Công an TP. Hà Nội phát hiện chiếc xe giống đang tìm kiếm nên liên hệ Công an tỉnh Bình Dương để phối hợp điều tra, làm rõ.

Chiếc xe tải bị chém

“Nếu xác định chính xác chiếc xe bị mất chính là xe do P.V.L sử dụng, dù không phải L. trộm cắp thì cũng sẽ bị xử lý về hành vi tiêu thụ, sử dụng tài sản phạm pháp”, một cán bộ công an cho hay.

Trước đó, báo Tiền Phong đã đưa tin vào khoảng 9h30 sáng ngày 21/10, tài xế xe tải tên Bùi Tuấn Vũ (SN 1990, ngụ Bình Dương) điều khiển xe tải lưu thông trên Quốc lộ 13 theo hướng từ Bình Dương về TP.HCM.

Khi xe lưu thông đến trước cổng KCN VSip, phường Thuận Giao, TX.Thuận An, Bình Dương thì bất ngờ bị một xe ô tô 4 chỗ biển số Hà Nội lao lên trước, chặn đầu xe. Đôi nam nữ ngồi trên xe cầm kiếm nhật dài khoảng 40cm chém tới tấp vào cửa kính xe tải.

Chiếc xe L. sử dụng giống chiếc xe Công an Hà Nội đang tìm kiếm

Sau khi chém nát kính ô tô, đôi nam nữ lên xe của mình di chuyển tiếp hướng về TP.HCM. Vụ việc khiến người đi đường một phen khiếp sợ, bỏ chạy vì sợ liên lụy.

Tài xế cho biết, trước đó xe ô tô trên có rẽ từ đường 22/12 ra Quốc lộ 13 và tài xế có bóp còi. Khi chạy được một đoạn thì bất ngờ bị chém vào xe nhiều nhát..

Sau khi xảy ra vụ việc, tài xế xe tải đã nhanh chóng trình báo lên cơ quan công an địa phương về sự việc.