Công an giải cứu đôi nam nữ bị đánh, cột vào gốc cây

Thứ Ba, ngày 11/05/2021 16:30 PM (GMT+7)

Nhờ lực lượng công an đang trên đường làm nhiệm vụ phát hiện nên đôi nam nữ bị đánh, cột vào gốc cây mới được giải cứu khỏi đôi tình nhân.

Ngày 11-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đôi tình nhân Phan Văn Út (SN 1974) và Trần Thị Mỹ Tuyền (SN 1973), cùng ngụ tỉnh Kiên Giang, về tội "Cố ý gây thương tích" và "Bắt người trái pháp luật".

Đôi tình nhân Phan Văn Út và Trần Thị Mỹ Tuyền

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, giữa Tuyền và bà Trần Thị Tuyết N. (SN 1972; ngụ quận 8, TP HCM) xảy ra mâu thuẫn vì Tuyền cho rằng bà N. thường xuyên nói xấu chuyện tình cảm của mình.

Ngày 13-4, Tuyền cùng Út, Châu Văn Đời, Trần Thị Pha đến một quán giải khát trên địa bàn xã Mỹ An, huyện Chợ Mới để gặp bà N. giải quyết mâu thuẫn. Cùng đi với bà N. có ông Trần Quốc V. (SN 1975; ngụ tỉnh Hậu Giang).

Khi đến quán, Tuyền xông vào nắm tóc, dùng nón bảo hiểm đánh vào mặt và đầu bà N. gây thương tích; còn Út chạy đến ôm ông V. cho Đời đánh và dùng dây trói 2 tay ông V. vào một gốc cây.

Lúc này, Công an xã Mỹ An đang làm nhiệm vụ gần đó phát hiện sự việc nên đã mời những người có liên quan về trụ sở để làm việc; đồng thời lập biên bản phạm tội quả tang đối với Út và Tuyền.

