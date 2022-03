Công an cảnh báo thủ đoạn làm “bốc hơi” tiền trong ví điện tử

Cơ quan công an đã cảnh báo một loại thủ đoạn lừa đảo mới để chiếm đoạt tài sản từ những cuộc gọi mạo danh là nhân viên chăm sóc khách hàng.

Ngày 16/3, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Bắc Giang cảnh báo tới người dân về một số thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện gần đây.

Ảnh minh hoạ: Tin nhắn SMS mạo danh nhân viên chăm sóc khách hàng của nhà mạng

Cụ thể, các đối tượng lừa đảo, tội phạm công nghệ cao thực hiện thủ đoạn giả danh nhân viên chăm sóc khách hàng của các nhà mạng, ngân hàng, ví điện tử để hỗ trợ giải quyết sự cố. Sau đó, kẻ xấu yêu cầu khách hàng nhắn tin theo cú pháp **21* SĐT (của đối tượng) #.

Tuy nhiên, cú pháp **21* SĐT # thực chất là cú pháp chuyển hướng cuộc gọi (Call Forward) - dịch vụ của các nhà mạng như Mobifone, Vinaphone, Vietnamobile cho phép thuê bao di động chuyển hướng cuộc gọi đến một số điện thoại nội mạng hoặc ngoại mạng.

Sau đó, các đối tượng sẽ thao tác đăng nhập ứng dụng ví điện tử của nạn nhân từ xa. Tổng đài sẽ gọi để cung cấp mã OTP, tuy nhiên cuộc gọi này chuyển hướng đến số điện thoại của đối tượng. Từ đó kẻ xấu chiếm đoạt tiền trong ví, tài khoản ngân hàng liên kết với ví.

Kẻ xấu cũng có thể yêu cầu khách hàng nhắn tin theo cú pháp DS gửi 901. Đây là cú pháp đổi sim điện thoại qua phôi sim trắng theo phương thức nhắn tin (SMS). Sau đó, kẻ xấu sẽ nhắn tin lừa đảo rằng giúp người dùng nâng cấp sim điện thoại thành SIM 4G, 5G.

Các đối tượng này yêu cầu người dùng nhắn tin theo cú pháp trên. Khi thao tác thành công, người dùng sẽ mất quyền kiểm soát sim vì sim của đối tượng lừa đảo trở thành sim “chính chủ" và truy cập vào ứng dụng ví điện tử, ứng dụng thanh toán online để chiếm đoạt tiền.

Một thủ đoạn khác mà các đối tượng hay sử dụng là nhắn tin đến số điện thoại của người dân với nội dung "Lệnh truy nã". Nội dung tin nhắn này nêu thời gian ra quyết định và hành vi bị truy nã; đồng thời yêu cầu người nhận tin nhắn tự giác trình diện. Khi nhận tin nhắn nội dung tương tự nêu trên, không ít người hoang mang mắc mưu kẻ lừa đảo.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cảnh giác, không thực hiện theo các tin nhắn có nội dung giả mạo. Để bảo vệ tài sản của chính mình, người dân không cung cấp mật khẩu và mã xác thực (OTP) của ví điện tử cho bất kỳ ai bên ngoài ứng dụng. Người dân không bấm vào đường link lạ để nhập mật khẩu và mã xác thực (OTP); đồng thời luôn tra cứu, tìm hiểu thông tin để nắm chắc mục đích, ý nghĩa của các cú pháp tin nhắn trước khi thực hiện.

Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương, cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền thủ đoạn để người dân biết và nêu cao tinh thần cảnh giác, không để đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

