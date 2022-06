Con trai bàng hoàng phát hiện bố treo cổ, mẹ tử vong với vết thương ở cổ

Thứ Hai, ngày 13/06/2022 14:12 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ vụ việc hai vợ chồng tử vong tại nhà riêng trên địa bàn huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định.

Ảnh minh hoạ: Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng.

Ngày 13/6, trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đang phối hợp với Công an huyện Giao Thuỷ điều tra, làm rõ vụ việc nghi chồng sát hại vợ rồi tự tử trên địa bàn xã Giao Tiến, huyện Giao Thuỷ.

Liên quan đến vụ việc, cùng ngày, trao đổi với PV, ông Cao Xuân Chiến, Chủ tịch UBND xã Giao Tiến cho hay, vụ việc được phát hiện và báo tin đến UBND và Công an xã Giao Tiến vào khoảng hơn 5h sáng 13/6.

Theo ông Chiến, thời điểm lực lượng chức năng tới hiện trường là nhà riêng, ông C.V.C đã tử vong trong trạng thái treo cổ, vợ ông C. là bà V.T.N tử vong trong tình trạng có vết thương do vật sắc, nhọn nghi là dao tấn công vào vùng cổ.

“Hai vợ chồng đều đã hơn 50 tuổi và có 1 người con trai sống cùng nhà. Tuy nhiên, người con trai sống ở gian nhà khác, vụ việc được người con trai phát hiện vào lúc rạng sáng và báo tin tới chính quyền địa phương”, ông Chiến thông tin.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Nguồn: http://danviet.vn/con-trai-bang-hoang-phat-hien-bo-treo-co-me-tu-vong-voi-vet-thuong-o-co-502022...Nguồn: http://danviet.vn/con-trai-bang-hoang-phat-hien-bo-treo-co-me-tu-vong-voi-vet-thuong-o-co-502022136141323406.htm