Con nuôi nuôi của Đường 'Nhuệ' bị khởi tố thêm tội

Thứ Hai, ngày 10/05/2021 20:00 PM (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình xác định con nuôi của Đường “Nhuệ” là Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng”) cũng liên quan đến vụ ăn chặn dịch vụ hoả táng tại Thái Bình.

Tiến "Trắng" và bố nuôi Đường" Nhuệ" thời còn tung hoành ở đất Thái Bình - Ảnh: KL

Ngày 10/5, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", 50 tuổi, trú phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và đồng phạm "Cưỡng đoạt tài sản" các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến "trắng", 26 tuổi, trú tại thôn Thái, xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) để điều tra về tội danh trên.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Về vụ án “ăn chặn cả người chết” nói trên, kết quả điều tra cho biết, khoảng cuối năm 2017, anh Bùi Văn Minh ở thành phố Thái Bình có nhu cầu mở dịch vụ tang lễ nên đã đến gặp gỡ và nhờ vả Nguyễn Xuân Đường giúp đỡ. Đến lúc này, Đường mới biết về hoạt động dịch vụ hỏa táng tại tỉnh Thái Bình.

Tiến "trắng" (ngoài cùng bên phải) vừa bị xử tù 3 năm vì tội Cố ý gây thương tích - Ảnh: Hoàng Long

Sau đó, Đường "Nhuệ" cùng với Ninh Đức Lợi tìm cách thâu tóm hoạt động hỏa táng ở địa bàn bằng cách tự xưng là "chủ tịch Hiệp hội tang lễ Thái Bình" (đã được các công ty dịch vụ tang lễ tại Thái Bình thành lập từ trước nhưng không xin phép chính quyền để được công nhận chính thức).

Đường đứng ra phân chia địa bàn hoạt động cho các công ty dịch vụ tang lễ, và đặt ra quy định về các khoản nộp bắt buộc tính trên số ca hỏa táng, buộc các dịch vụ hỏa táng phải nộp 500.000 đồng/ca. Dịch vụ nào muốn tham gia hiệp hội đều phải xin phép Đường hoặc Ninh Đức Lợi. Nếu không tuân thủ, Đường xe sai đàn em phá đám, đàn áp.

Bằng các thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2017 đến tháng 4-2020, nhóm của Nguyễn Xuân Đường được xác định đã chiếm đoạt của 25 bị hại với tổng số tiền 2,469 tỉ đồng.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, từ ngày 22/4 đến cuối tháng 9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản của Nguyễn Xuân Đường cùng các bị can liên quan.

Ngày 30/11/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành quyết định số 09 trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung, trả hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình điều tra bổ sung đối với vụ án hình sự về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 47 ngày 22/4/2020.

Về Bùi Mạnh Tiến, tại thời điểm bị khởi tố lần này, Tiến đang ngồi tù vì vừa lĩnh mức án 3 năm tù giam trong phiên xử ngày 24/12/2020 vì tội đánh người gãy chân.

