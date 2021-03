Cơn ghen kinh hoàng từ mối tình đồng tính tay ba

Sống với nhau hơn 10 năm nhưng người tình đồng tính bỏ theo người khác, nổi cơn ghen, nam thanh niên đã sát hại tình địch. Nạn nhân may mắn thoát chết do được cấp cứu kịp thời.

Sáng 18/3, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Hồng Phúc (SN 1983, ngụ An Giang) 12 năm tù về tội “giết người”. Đồng thời ghi nhận việc Phúc đồng ý bồi thường cho bị hại 55 triệu đồng.

HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo đã xâm hại đến tính mạng, sức khỏe người khác, gây mất an ninh trật tự, cần xử nghiêm. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo không tiền án tiền sự, ăn năn hối cải, mắc bệnh nạn y nên cần giảm nhẹ cho bị cáo.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hồng Phúc và anh Đỗ Ngọc S. có mối quan hệ đồng tính và chung sống với nhau hơn10 năm. Tuy nhiên, năm 2018, anh S. phát hiện Phúc mắc bệnh HIV nên hai người chia tay. Phúc về quê An Giang trị bệnh. Hai người vẫn điện thoại thăm hỏi sức khỏe nhau.

Sau khi chia tay, anh S. chuyển chỗ ở, thuê nhà tại Bình Dương sinh sống. Phúc vẫn thường xuyên lên Bình Dương thăm “người yêu”. Một lần qua mạng xã hội anh S. tiết lộ với Phúc rằng đã có “người yêu” mới, tên là Tăng Phúc C, cũng là người đồng tính và cho Phúc xem ảnh của C.

Nổi cơn ghen, Phúc thương xuyên nhắn tin cho anh S. đe dọa sẽ giết anh C.

Chiều ngày 23/7/2020, Phúc đi xe máy từ An Giang đến nơi anh S thuê trọ tại Bình Dương nhưng không gặp. Tại đây Phúc lấy một cây kéo với mục đích đến nơi làm việc của S. và anh C. tại phòng trà Nice nằm trên đường Trần Quang Khải, quận 1, TP Hồ Chí Minh để nói chuyện.

Đến nơi, Phúc thấy anh C. đi làm bằng chiếc xe máy của anh S. Càng khiến Phúc khó chịu. Phúc đi vào phòng trà, lên lầu 1, không gặp anh S. mà chỉ gặp anh C. từ khu vực nhà bếp đi ra. Phúc lao tới đâm nhiều nhát vào ngực, lưng và bụng nạn nhân.

Thấy vậy, nhân viên phòng trà chạy đến can ngăn, Phúc mới dừng tay. Chủ phòng trà đã trình báo vụ việc lên công an, Phúc bị bắt ngay sau đó. Anh C. được mọi người đưa đi cấp cứu và chỉ bị thương với tỷ lệ 26%.

