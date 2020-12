Con gây án, bố mẹ và bà nội vướng vòng lao lý

Chủ Nhật, ngày 20/12/2020 17:40 PM (GMT+7)

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đến ngày 19/12 đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án giết người và không tố giác tội phạm xảy ra tại xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai, đề nghị truy tố 4 bị can về 2 tội danh trên. Phía sau vụ trọng án là câu chuyện đau lòng về cách quản lý, giáo dục con em về nhận thức pháp luật của những người trong cuộc...

Từng điều tra hàng trăm các vụ trọng án nhưng vụ án xảy ra tại xã Thải Giàng Phố, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai để lại cho Trung tá Giàng A Sành, Đội trưởng Đội trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai nhiều điều suy nghĩ, trăn trở. Đó là bài học về việc quản lý và giáo dục con em; về nhận thức pháp luật còn hạn chế cũng như việc thương con em một cách mù quáng...

Đối tượng Giàng Seo Nhà tại cơ quan Công an

Anh nhớ lại: Nhận tin báo về vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Công an huyện Bắc Hà có mặt tại hiện trường. Căn cứ vào các nguồn tài liệu, chứng cứ thu thập được, xác định đối tượng nghi vấn là Giàng Seo Nhà (SN 2005, trú tại thôn Ngài Ma Lùng Trù, xã Thải Giàng Phố).

Trước khi Giàng Seo Nhà được đưa đến làm việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã triệu tập, mời bố, mẹ của Nhà là Giàng Seo Sỹ (SN 1988) và Ma Thị Dế (SN 1987) đến làm việc. Quá trình làm việc, bằng linh cảm, Trung tá Giàng A Sành và đồng đội nhận định nhiều khả năng bố, mẹ của Giàng A Nhà cũng biết việc trên bởi thái độ khác thường của họ. Vào thời điểm đó, các thành viên của ban chuyên án đã động viên, thuyết phục nhưng gia đình từ chối hợp tác...

Tại cơ quan điều tra, Giàng Seo Sỹ và Ma Thị Dế khai nhận: Khi biết con trai gây án, vợ chồng Sỹ và Dế vô cùng lo lắng. Lúc đó, Giàng Seo Sỹ đã nói với con trai rằng "tội của mày to lắm, hy vọng là công an không tìm ra. Nếu công an tìm ra thì may phải chịu thôi".

Song với bản năng của một người làm cha, làm mẹ, cha mẹ nào mà không thương con. Hơn nữa lại nghĩ rằng đằng nào con trai cũng gây ra vụ án rồi, có tố cáo con cũng bị đi tù.

Phần khác lại nghĩ rằng hành vi phạm tội của Nhà sẽ không bị phát hiện bởi sau khi gây án, Nhà đã thú nhận với bà nội và bố mẹ rằng đã đeo găng tay để thực hiện hành vi phạm tội nên chắc cơ quan công an sẽ không thể phát hiện được nên thay vì vận động con trai đến cơ quan Công an đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật, họ lại không tố giác tội phạm.

Đó còn là bài học về sự quản lý của gia đình. Những năm trước đây, cũng vì kế sinh nhai, anh Sỹ và chi Dế thường sang Trung Quốc làm thuê, một năm về thăm nhà chỉ một đến hai lần; chẳng có điều kiện để gần gũi cậu con trai duy nhất. Cùng với đó, với tâm lý trọng nam, khinh nữ, nhà có 3 đứa con, có mỗi Nhà là con trai nên vợ chồng họ nuông chiều Nhà một cách vô lối.

Dù còn rất ít tuổi nhưng Nhà vẫn được bố, mẹ mua cho một chiếc xe máy để đi học. Thi thoảng, Nhà xin tiền đều được đáp ứng. Nhà quen ăn, quen chơi nên khi gia đình không có điều kiện đáp ứng được thì đi trộm cắp tài sản. Trước đó, Nhà đã thực hiện một số vụ trộm cắp vặt của một số bạn ở trường nội trú. Cũng bởi bận làm ăn mà bố, mẹ Nhà cũng không biết rằng cậu con trai nghiện điện tử. Thiếu sự quan tâm gần gũi của gia đình, Nhà lao vào các trò chơi bạo lực trên máy điện thoại.

Cũng vì thế, dù còn rất ít tuổi nhưng cậu thanh niên choai choai này đã dàn dựng một vụ giết người một cách tinh vi từ việc đột nhập; mang theo hung khí để sát hại nạn nhân trong trường hợp bị phát hiện vì cả hai cùng quen biết nhau.

Trong vụ án còn có lỗi của người bị hại. Chính sự mộc mạc, sơ hở của người bị hại đã tạo điều kiện cho đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Nạn nhân bán tạp hóa, thường ngày Nhà muốn đi về phải đi qua nhà nạn nhân. Đối tượng lại thường xuyên đến nhà để mua hàng nhưng nạn nhân cứ hớ hênh... Đối tượng Nhà biết rõ vị trí nạn nhân cất tiền.

Khoảng một tuần trước khi vụ án xảy ra, Nhà đã đột nhập vào nhà nạn nhân lấy được 300 nghìn đồng. Lần thứ hai, biết là còn tiền nên Nhà đột nhập. Không dừng lại ở đó, nhà cửa cũng hớ hênh, nhà có hai ô thoáng mà không có song sắt chống trộm..., đây là sơ hở để đối tượng có thể lợi dụng để đột nhập vào bên trong, thực hiện hành vi phạm tội.

“Tôi đã từng làm nhiều vụ trọng án nhưng chưa thấy vụ việc nào nghiêm trọng như vậy. Một đứa trẻ 15 tuổi mà lên kế hoạch tỉ mỉ đến chi tiết cho đến động cơ gây án”, điều tra viên của vụ án kể lại.

Khoảng 17h ngày 13/10, Giàng Seo Nhà nảy sinh ý định đột nhập vào nhà chị Vàng Thị Chánh (SN 1983, ở cùng thôn) để trộm cắp tiền.

Đối tượng chuẩn bị công cụ gây án gồm 1 đôi găng tay và một con dao nhọn với mục đích đột nhập vào nhà chị Chánh trộm cắp không để lại dấu vết cũng như sát hại nạn nhân nếu bị phát hiện. Giàng Seo Nhà dự định khoảng 00h30 ngày 14/10 sẽ đến nhà chị Chánh để trộm cắp nên cài đặt báo thức trên điện thoại di động rồi lên giường ngủ. Đến giờ theo báo thức, Nhà mang theo công cụ và phương tiện gây án đến nhà nạn nhân.

Khi đến nơi, Nhà quan sát thấy gia đình chị Chánh đã ngủ, trong nhà không có điện nên đã chui qua ô thoáng vào bên trong. Đối tượng đeo găng tay nhằm tránh bi phát hiện... Khi Nhà nhảy xuống nền nhà thì chạm vào cánh cửa làm phát ra tiếng kêu, chị Chánh ở giường trong buồng đã dậy và bật đèn flash điện thoại soi rồi bước ra khỏi giường. Sợ bị phát hiện, đối tượng đã chạy vào buồng ngủ và dùng hung khí mang theo người đâm liên tiếp vào người nạn nhân.

Chị Chánh hô to “Bố Páo ơi, trộm giết tôi rồi” thì Nhà tiếp tục dùng hung khí đâm vào vùng đầu, mặt và thân người chị Chánh... Nghe tiếng kêu của vợ, anh Ly Seo Thừ (SN 1985, chồng chị Chánh) trở dậy, đối tượng không tấn công vì biết rằng anh Thừ bị mù...

Sau khi gây án, Nhà rời khỏi hiện trường; đối tượng tháo 2 chiếc găng tay ra vứt ở lề đường; giấu áo vào bụi cây trên đường về nhà, đồng thời ném con dao xuống rừng thông gần vị trí giấu áo.

Buổi trưa ngày 14/10, biết Cơ quan điều tra đã phát hiện, thu giữ được chiếc áo giống với áo của Nhà sử dụng ngày 13/10, Giàng Seo Sỷ và vợ là Ma Thị Dế đã về nhà tìm chiếc áo của con trai nhưng không thấy. Sau đó, Giàng Seo Sỷ đến Trường trung học phổ thông số 1 huyện Bắc Hà để đón Nhà về.

Tại gia đình, có bà Hoàng Thị Nhe (SN 1966, là bà nội của Nhà) và bố mẹ Nhà. Tại đây, Nhà đã thú nhận toàn bộ hành vi giết chết chị Chánh cho những người có mặt cùng biết. Khi đó, Giàng Seo Sỹ đã dặn bà Hoàng Thị Nhe và Ma Thị Dế không được nói cho ai biết việc Giàng Seo Nhà đã giết chị Chánh.

Chiều 14/10 và ngày 15/10, Giàng Seo Sỹ, Ma Thị Dế và Hoàng Thị Nhe vẫn đến giúp gia đình chị Chánh tổ chức tang lễ như không có chuyện gì xảy ra dù tất cả đều biết rõ lực lượng Công an điều tra truy tìm hung thủ gây ra vụ án.

Đến buổi chiều tối ngày 15/10, sau khi Nhà bị bắt giữ, khai nhận hành vi phạm tội của bản thân; khai nhận với cơ quan Công an, Giàng Seo Sỷ, Ma Thị Dế và Hoàng Thị Nhe mới khai nhận nội dung biết rõ việc Giàng Seo Nhà đã thực hiện hành vi giết chết Chánh.

Căn cứ vào các tài liệu và lời khai của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát, truy tố Nhà về hành vi giết người; các đối tượng gồm Giàng Seo Sỷ, Ma Thị Dế và Hoàng Thị Nhe về hành vi không tố giác tội phạm.

Nguồn: http://cand.com.vn/Lan-theo-dau-vet-toi-pham/Noi-dau-tu-vu-an-con-gay-an-bo-me-va-ba-noi-cung-va...Nguồn: http://cand.com.vn/Lan-theo-dau-vet-toi-pham/Noi-dau-tu-vu-an-con-gay-an-bo-me-va-ba-noi-cung-vao-vuong-vong-lao-ly-624275/