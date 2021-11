Côn đồ cưỡng ép tiểu thương hằng tháng nộp tiền vệ sinh

Thứ Hai, ngày 22/11/2021 09:51 AM (GMT+7)

Đối tượng đó là Nguyễn Văn Cơ (SN 1971, trú tại khu dân cư Thái Học 1, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh, TP Hải Dương). Túng tiền tiêu xài, Cơ đã cưỡng đoạt tài sản của nhiều hộ buôn bán ở khu đô thị Việt Tiên Sơn, TP Chí Linh (Hải Dương).

Liên quan đến vụ án trên, ngày 21/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Cơ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Cơ được dẫn giải về cơ quan Công an

Liên tiếp trong thời gian ngắn, Công an TP Chí Linh nhận được nhiều đơn, thư trình báo của người dân về các vụ cưỡng đoạt tài sản. Số tiền bị chiếm đoạt trong các vụ án không lớn nhưng hành vi của đối tượng côn đồ, gây ảnh hưởng đến việc làm ăn của một số tiểu thương. Trong số đó có đơn trình báo của chị NTQ (trú tại phường Sao Đỏ), một người dân kiếm sống bằng việc buôn bán cá tại khu vực vòng xuyến Tiền Định, TP Chí Linh.

Đối tượng Nguyễn Văn Cơ

Theo lời khai của chị NTQ tại cơ quan Công an thì thường ngày chị bán cá tại khu vực vòng xuyến Tiền Định. Hằng tháng, chị đều đóng góp đầy đủ các khoản tiền theo quy định cho cho Ban Quản lý chợ Sao Đỏ, trong đó có tiền phí vệ sinh môi trường.

Khoảng tháng 6/2021, có một đối tượng đến nơi chị bán hàng; yêu cầu phải nộp tiền vệ sinh từ tháng 10/2021 đến Tết Nguyên đán là 500 nghìn đồng. Đối tượng đe doạ nếu chị không nộp số tiền trên thì sẽ không được ngồi buôn bán ở vòng xuyến Tiền Định. Vì không biết nam thanh niên trên là ai nên chị NTQ không đóng tiền theo yêu cầu của đối tượng.

Sau đó vài ngày, người thanh niên cùng một người đàn ông khác, lái xe ô tô đứng chắn trước quầy bán hàng của chị NTQ. Khi có người đến mua hàng, hai đối tượng tìm cách quấy rối; sau đó có những lời nói lăng mạ, chửi bới.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chị NTQ, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Chí Linh đã vào cuộc, tiến hành thu thập lời khai của người bị hại. Quá trình điều tra, CBCS Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Chí Linh gặp không ít khó khăn. Một số người bị hại do lo sợ bị trả thù đã ngại ngần hợp tác với cơ quan Công an. Trong khi đó, đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự phát hiện của lực lượng Công an. Quá trình rà soát bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với các chứng cứ thu thập được, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Chí Linh đã bắt giữ đối tượng Cơ vào ngày 12/11.

Khi được triệu tập về cơ quan Công an, ban đầu Cơ bao biện rằng do thấy khu vực vòng xuyến có nhiều rác thải nên đối tượng thuê máy xúc dọn dẹp và thu tiền phí vệ sinh của các hộ bán hàng để trả tiền thuê máy xúc, công dọn vệ sinh. Song bằng các chứng cứ Đội Cảnh sát hình sự thu thập được, đối tượng đã phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Trên thực tế, khu vực vòng xuyến Tiền Định do Ban quản lý chợ Sao Đỏ chịu trách nhiệm thực hiện bảo đảm vệ sinh môi trường, Cơ không phải là cán bộ của Ban Quản lý chợ Sao Đỏ; đối tượng cũng không được đơn vị này ký hợp đồng hay ủy quyền về việc quản lý điểm kinh doanh, dịch vụ vệ sinh môi trường, trật tự của chợ.

Theo đó, Cơ sẽ không được phép thu bất cứ các khoản phí, lệ phí nào. Do túng tiền tiêu xài, đối tượng đã nảy ý định thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ngoài ra, đối tượng còn đe doạ chị BTC. Khi chị BTC đang bán hàng thì Cơ đến quầy và đưa số điện thoại di động của anh ta cho chị C.

Theo yêu cầu của Cơ, chị C gọi lại thì đối tượng bắt phải nộp tiền vệ sinh. Quá trình nói chuyện, đối tượng còn nói rằng sẽ bầu chị làm tổ trưởng, chịu trách nhiệm thu tiền của các hộ kinh doanh khác rồi nộp lại cho Cơ; đồng thời hứa hẹn sẽ cho chị nhiều điều kiện ưu đãi khác. Khi chị C không đồng ý thì đối tượng dùng những lời lẽ khiếm nhã để chửi bới.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh còn làm rõ một số bị hại khác. Ngoài hai trường hợp của chị C và Q như trên, do lo sợ bị đối tượng đe doạ, ảnh hưởng đến việc làm ăn, các nạn nhân khác gồm chị B.T.H., P.T.T., L.T.H., B.T.C. mỗi người đều nộp cho đối tượng 500 nghìn đồng. Các hộ trên đã đưa tiền cho chị B.T.C. để nộp cho Cơ.

