Con dâu nhập viện nghi bị bố chồng 81 tuổi đánh

Ngày 8/9, Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ ẩu đả xảy ra tại thôn 2, xã Tú Sơn, khiến 2 người trọng thương.

Theo kết quả xác minh ban đầu, tối 5/9, bà Ngô Thị Hà (SN 1975, ở thôn 2 xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy) cùng con gái Phạm Thị Thủy (SN 1994) và con rể Bùi Phú Mạnh (SN 1992) đang ở trong nhà thì bất ngờ bị ông Đồng D.C (SN 1942, nhà ở đối diện) mang theo tuýp sắt cùng 3 người con vào hành hung.

Hình ảnh từ camera an ninh trích xuất thể hiện, ông Đồng D.C dùng tuýp sắt tấn công liên tiếp vào đầu chị Phạm Thị Thủy (SN 1994). Ông Đồng D.C và các con túm tóc, đấm đá cả 2 mẹ con bà Hà.

Khi cả hai người phụ nữ này ngã gục xuống đất thì nhóm người trên vẫn lao tới tấn công cho đến khi có nhiều người ở khu dân cư phát hiện, can ngăn.

Chị Thủy sau đó được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh. Theo chẩn đoán ban đầu của bác sỹ, chị Thủy vỡ phần đỉnh đầu, phù nề não, cùng nhiều vết thương bầm tím trên cơ thể.

Hình ảnh thời điểm xảy ra sự việc. Ảnh: cắt từ clip

Còn bà Hà được điều trị tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng. Bác sỹ chẩn đoán bà Hà chấn thương sọ não, phù nề mặt và nhiều vết bầm tím trên người.

Theo Công an huyện Kiến Thụy, nguyên nhân sự việc bước đầu được xác định, bà Hà đang trong quá trình giải quyết ly hôn với ông Đồng D.S (SN 1972, con trai ông Đồng D.C) thì xảy ra mâu thuẫn với người thân và gia đình nhà chồng nên dẫn đến xô xát.

Công an huyện Kiến Thụy thông tin thêm, sau khi tiếp nhận vụ việc từ Công an xã Tú Sơn chuyển lên, cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Thụy đang điều tra xử lý về các dấu hiệu của hành vi “Cố ý gây thương tích”.

