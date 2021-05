Con bỏ cách ly đi thả diều bị công an đưa về trụ sở, bố cầm gậy đuổi đánh cán bộ

Thứ Hai, ngày 31/05/2021 17:32 PM (GMT+7)

Phát hiện H. đang thả diều gần đường điện làm mất an toàn hành lang lưới điện, lực lượng công an đã yêu cầu thanh niên 16 tuổi này thu diều về trụ sở làm việc.

Số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng từ 27/04/2021 (Số liệu cập nhật lúc 17:45 31/05/2021) - Nguồn: Bộ Y tế (Số liệu cập nhật lúc31/05/2021) - Nguồn: Bộ Y tế Việt Nam Ca mới hôm nay Tổng ca nhiễm Ca tử vong STT Tỉnh Ca nhiễm mới

hôm nay Tổng ca nhiễm Ca tử vong

Hiến cầm dao phay đuổi đánh lực lượng công an.

Ngày 31/5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Hiệp Hoà đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hoàng (SN 1980) và Nguyễn Văn Hiến (SN 1989, cùng trú xã Hoàng An, huyện Hiệp Hoà) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 29/5, tổ công tác Công an xã Hoàng An tổ chức tuần tra, phát hiện N.V.H (SN 2005, trú tại thôn Bảo An, xã Hoàng An) đang có hành vi thả diều tại cánh đồng Chùa Tăng, thôn Bảo An, xã Hoàng An.

Lúc này, H. đã không chấp hành quyết định cách ly y tế tại nhà theo quyết định của Chủ tịch UBND xã Hoàng An (H. - là đối tượng cách ly y tế tại nhà), không đeo khẩu trang nơi công cộng, thả diều gần đường điện làm mất an toàn hành lang lưới điện.

Tổ công tác đã giải thích cho H. biết các hành vi vi phạm và yêu cầu H. thu diều, theo tổ công tác về trụ sở UBND xã Hoàng An để làm việc.

Sau khi đang trên đường về UBND xã Hoàng An, đến cổng nhà chị Hương (SN 1979 - cô ruột của N.V.H) thì Nguyễn Văn Hoàng - là bố của H. đã cầm gậy từ dưới cánh đồng đuổi theo chửi bới, lăng mạ và tấn công tổ công tác. Cùng lúc đó, Nguyễn Văn Hiến - cậu ruột của Hiệp cầm dao phay từ trong nhà chị Hương chạy ra cũng tấn công tổ công tác.

Tổ công tác thuộc Công an xã Hoàng An đã khống chế, đưa 2 đối tượng chống người thi hành công vụ về trụ sở, bàn giao cho Cơ quan điều tra Công an huyện Hiệp Hoà điều tra theo thẩm quyền.

Nguồn: http://danviet.vn/con-bo-cach-ly-di-tha-dieu-bi-cong-an-dua-ve-tru-so-bo-cam-gay-duoi-danh-can-b...Nguồn: http://danviet.vn/con-bo-cach-ly-di-tha-dieu-bi-cong-an-dua-ve-tru-so-bo-cam-gay-duoi-danh-can-bo-50202131517326132.htm