Có thêm 2 khách hàng bị mất tiền ở Eximbank

Thứ Năm, ngày 19/04/2018 10:19 AM (GMT+7)

Tin nóng Sự kiện:

Từ năm 2012, Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh TP.HCM Lê Nguyễn Hưng khi đó đã sử dụng hộ chiếu của người cô, giả chữ ký mở tài khoản và dùng nó để chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Liên quan đến nguyên phó giám đốc Ngân hàng Eximbank Chi nhánh TP.HCM chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của khách hàng rồi bỏ trốn, đến nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C44) đã khởi tố sáu bị can. Trong đó, hai bị can Hồ Ngọc Thủy và Nguyễn Thị Thi bị bắt tạm giam về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Bị can Nguyễn Thị Ngọc Trâm và hai đồng phạm bị khởi tố (cho tại ngoại) về tội thiếu trách nhiệm…

Những người bị khởi tố đều là nhân viên phòng khách hàng của Eximbank Chi nhánh TP.HCM.

Trong vụ án này, ngoài khách hàng VIP Chu Thị Bình mất hơn 245 tỉ đồng, có thêm hai khách hàng là bà Phùng Thị Ph. và bà Lê Thị Minh Q. cũng bị ông Hưng lấy hàng chục tỉ đồng.

Công an khám xét trụ sở Eximbank Chi nhánh TP.HCM. Ảnh: H.NAM

Rút tiền của khách hàng mua USD

Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2017 ông Hưng xin nghỉ việc tại Eximbank Chi nhánh TP.HCM (viết tắt là Chi nhánh).

Khi kiểm tra hệ thống, Chi nhánh phát hiện ba tài khoản của khách hàng VIP gồm bà Chu Thị Bình mất hơn 245 tỉ đồng, bà Phùng Thị Ph. mất hơn 10 tỉ đồng và bà Lê Thị Minh Q. mất gần 9 tỉ đồng trong khi họ không hề rút tiền và sổ tiết kiệm vẫn còn nguyên số tiền đã gửi.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Chi nhánh tố cáo đến C44 Bộ Công an.

Một nguồn tin của chúng tôi cho hay sau khi vào cuộc, công an phát hiện Hưng đã chỉ đạo rút tiền của ba khách hàng bằng các giấy tờ giả.

Cụ thể, hồ sơ thể hiện tài khoản của bà PTPh. mở ngày 20-8-2016 có số dư 11 tỉ đồng nhưng 10 ngày sau chỉ còn lại hơn 900 triệu đồng.

Để rút tiền trong tài khoản của bà Ph., Hưng chỉ đạo bà Trâm soạn lệnh chi và các thủ tục trình kiểm soát viên và phòng dịch vụ duyệt, Hưng ký mục kiểm soát. Sau đó Hưng chỉ đạo bà Trâm chuyển hơn 10 tỉ đồng vào tài khoản của ông NMH (tài khoản của ông H. đã được ủy quyền cho một nhân viên cửa hàng chuyên mua bán vàng, ngoại tệ) để mua 450.000 USD. Ngay trong ngày 30-8-2016, nhân viên cửa hàng ngoại tệ đã mang 450.000 USD đến trụ sở Chi nhánh giao cho Hưng.

Với tài khoản sổ tiết kiệm của bà Lê Thị Minh Q., công an xác định ngày 19-9-2016 có số dư là 12 tỉ đồng.

Đến ngày 23-9-2016, Hưng tiếp tục chỉ đạo nhân viên Thủy soạn lệnh chi viết tay, có nội dung bà Q. rút gần 9 tỉ đồng trong sổ tiết kiệm mang vào phòng giao cho Hưng. Ba ngày sau, Hưng đưa lại lệnh chi cho Thủy đã có chữ ký của bà Q. dưới mục “chủ tài khoản” và mục “người nhận tiền”, yêu cầu Thủy thực hiện lệnh chi rút gần 9 tỉ đồng trong sổ tiết kiệm của bà Q. chuyển vào tài khoản của ông H.

Cũng như lần trước, gần 9 tỉ đồng này đã được nhân viên cửa hàng mua bán ngoại tệ đổi thành 400.000 USD mang đến giao cho Hưng.

Tại các bản kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, xác định các chữ ký ở mục “chủ tài khoản”, “người nhận tiền”, “lệnh chi” không phải của bà Q. và bà Ph.

Công an xác định Hưng đã chiếm đoạt số tiền trên.

Chuẩn bị lừa đảo từ năm 2012

Theo cơ quan công an, năm 2012, Hưng sử dụng hộ chiếu của cô ruột tên L., giả chữ ký của người này mở một tài khoản tại Chi nhánh.

Ngày 15-5 và 6-10-2014, Hưng chỉ đạo Thủy làm hai giấy ủy quyền có nội dung giả mạo là bà Chu Thị Bình ủy quyền cho nhân viên cửa hàng mua bán vàng, ngoại tệ được rút tiền gốc và lãi trong sáu tài khoản tiết kiệm trong tài khoản cô của Hưng và tiền gốc trong 25 tài khoản tiết kiệm của bà Chu Thị Bình tại Chi nhánh.

Từ hai giấy ủy quyền trên, Hưng chỉ đạo bốn nhân viên soạn lệnh chi, duyệt… để Hưng chiếm đoạt hơn 245 tỉ đồng (trong tổng số hơn 300 tỉ đồng, chưa tính lãi) của bà Bình.

Tổng cộng Hưng chiếm đoạt của ba khách hàng hơn 263 tỉ đồng rồi cùng gia đình bỏ trốn.

Công an xác định các nhân viên dưới quyền của Hưng thực hiện lệnh chi, thực hiện việc rút tiền khi không có sổ tiết kiệm bản chính, không có giấy tờ tùy thân của khách hàng, không có mặt khách hàng, không ký trước mặt nhân viên ngân hàng là vi phạm quy chế của Eximbank, là nguyên nhân dẫn đến Hưng chiếm đoạt tiền.

Theo một nguồn tin, Hưng đã có thẻ xanh tại Mỹ trước đó.

“Chúng tôi tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, dù Hưng bỏ trốn, gây khó khăn cho công tác điều tra…” - một cán bộ điều tra vụ án cho hay.