Cô gái trẻ có nhiều điểm bất thường và bí mật phía sau

Trong lúc tuần tra, lực lượng công an đã phát hiện Nguyễn Thị Bé Mộng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Nguyễn Thị Bé Mộng tại thời điểm bị bắt giữ.

Ngày 1/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Bé Mộng (SN 1993, thường trú tại thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) bị truy nã về tội Cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 17h ngày 30/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại địa bàn ấp Bình Hòa, Công an xã Xuân Phú phát hiện Nguyễn Thị Bé Mộng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra.

Qua xác minh, Công an xã Xuân Phú phát hiện Nguyễn Thị Bé Mộng đang bị truy nã theo Quyết định truy nã của Cơ quan thi hành án Hình sự Công an tỉnh Cà Mau về tội danh Cố ý gây thương tích.

Sau khi bắt được đối tượng, Công an xã Xuân Phú đã lập biên bản bắt đối tượng truy nã, lấy lời khai, báo cáo lãnh đạo Công an huyện Xuân Lộc và bàn giao đối tượng cho Cơ quan thi hành án Hình sự Công an tỉnh Cà Mau xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

