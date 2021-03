Cô gái sành điệu và gã trai bí ẩn dưới chân đèo

Thứ Bảy, ngày 20/03/2021 21:00 PM (GMT+7)

Thông tin Trương Thị Kiều Trang bị Công an Đà Nẵng bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy khiến nhiều người thân quen của kiều nữ này bất ngờ. Ít ai tin rằng một cô gái trẻ xinh xắn, hình ảnh lên facebook lúc nào cũng "lung linh, sang chảnh" với đồ hiệu, với những món trang sức đắt tiền lại có cách kiếm tiền hết sức liều lĩnh và vi phạm pháp luật như thế.

Tuy nhiên, Trang chỉ là một trong số nhiều đối tượng liên quan đến 3 đường dây mua bán trái phép chất ma túy khác nhau, bị lực lượng Công an TP Đà Nẵng đồng loạt bắt giữ vào cuối tuần vừa qua.

Sở hữu làn da trắng, sống mũi cao và thân hình khá "bốc lửa", Trang tự đặt cho mình biệt hiệu là "bé Tây". Theo các trinh sát, Trang vốn là nhân viên phục vụ karaoke ở quê nhà Quảng Trị. Sau khi chồng bị bắt giữ và tuyên án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, cô gái 23 tuổi này gửi cậu con trai mới đi mẫu giáo cho mẹ.

Trang vào Đà Nẵng sống, lấy vỏ bọc là nhân viên chăm sóc sắc đẹp của một spa. Nhưng thực chất, Trang đã sa chân vào con đường mua bán ma túy như gã chồng của mình. Tận dụng các mối quan hệ quen biết từ trước, Trang đặt mua ma túy, thuốc lắc từ ngoại tỉnh để bán lại cho người nghiện và "dân chơi" ở TP Đà Nẵng. Ban đầu, Trang trực tiếp mang ma túy đến các tụ điểm ăn chơi để chào mời. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhờ ngoại hình bắt mắt, Trang thu hút được khá nhiều khách hàng trai trẻ. Khi đã có nhiều mối mua hàng thường xuyên, Trang đã lôi kéo cậu trai đồng hương là Nguyễn Công Được (19 tuổi, cùng quê Quảng Trị) đi giao ma túy cho mình.

"Bé Tây" - đối tượng đứng đầu một đường dây phân phối ma túy tại Đà Nẵng

Ban đầu, Trang chỉ nhờ Được theo kiểu thân tình, Được không lấy tiền công. Nhưng sau đó, Trang thỏa thuận sẽ lo ăn ở, trả lương cho Được để anh này "chuyên tâm" vào việc giao nhận ma túy. Trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Trang còn câu kết với Nguyễn Phúc Hậu (27 tuổi, trú TP Hội An) để mở rộng mạng lưới phân phối ma túy. Để đối phó với lực lượng Công an, các đối tượng thuê khách sạn để ở và thường xuyên thay đổi địa điểm lưu trú.

Qua công tác nắm địa bàn, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đã phát hiện hành vi mua bán trái phép của Trang cùng đồng bọn và lên kế hoạch đấu tranh. Các trinh sát đã tìm cách tiếp cận để xác minh, làm rõ phương thức, quy luật hoạt động của các đối tượng. Ngày 13-3-2021, khi vừa nhận một gói ma túy gửi bằng xe khách từ Quảng Trị vào bến xe trung tâm Đà Nẵng, Nguyễn Công Được đã bị Công an bắt giữ với tang vật là 2.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc.

Khám xét nhanh nơi ở của Được, lực lượng chức năng phát hiện thêm 800 viên thuốc lắc, 120g Ketamin, hai cân điện tử và một số dụng cụ dùng để phân chia ma túy. Cùng thời điểm này, một tổ công tác khác, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Xuân Cường, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cũng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trương Thị Kiều Trang và Nguyễn Phúc Hậu tại một khách sạn trên đường Dương Đình Nghệ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thu giữ 130 triệu tiền mặt, 5g Ketamin và các vật chứng khác có liên quan.

Tương tự trường hợp Trương Thị Kiều Trang, những người thân quen cũng khá ngỡ ngàng khi hay tin Cơ quan Công an bắt giữ hai chị em Phan Xuân Nhi (21 tuổi), Phan Xuân Nhị (20 tuổi, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Trong khi bạn bè cùng trang lứa đang còn tuổi ăn, tuổi học, hai chị em Nhị đã bỏ nhà ra ở riêng để tránh sự quản lý của gia đình và tìm cách "làm giàu".

Hai chị em thuê nhiều căn hộ để ở và sử dụng chính những căn hộ đó trở thành nơi "mở tiệc" ma túy và mua bán ma túy tại đây. Các đối tượng cũng trực tiếp đi giao ma túy cho các khách quen trên địa bàn TP. Nhiều người quen không hiểu hai cô gái làm gì mà có tiền ở căn hộ khá sang, đi xe máy xịn, thường xuyên lui tới các tụ điểm ăn chơi.

Chiều tối 12-3, những thắc mắc đó phần nào được giải đáp khi Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu đã bắt giữ Nhi và Nhị khi đang mang ma túy đi bán với tang vật gồm 6 viên thuốc lắc, 5 gam hàng đá, 5 gam hàng khay Ketamine. Khám xét 2 căn hộ Nhi và Nhị thuê tại đường Ngô Quyền, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện, thu giữ 155g ma túy đá, 113 viên hồng phiến và 14 viên thuốc lắc.

Hai chị em Nhi - Nhị cùng tang vật

Các đối tượng khai nhận đã mua ma túy từ một số "anh chị xã hội" để bán lại cho dân chơi. Từ lời khai của Nhi và Nhị, Cơ quan Công an tiếp tục kiểm tra một căn hộ trên đường Trần Đình Đàn (quận Sơn Trà), phát hiện 3 thanh niên là N.H.O, P.N (cùng 26 tuổi) và N.V.N (18 tuổi) đang sử dụng chất ma túy mua từ cặp chị em Nhi - Nhị. Kết quả test nhanh cho thấy, cả hai cô gái này cũng dương tính với chất ma túy…

Cũng ngày 12-3, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã bắt giữ Nguyễn Nhất Linh (31 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Bắc), một "đầu nậu" ma túy khiến lực lượng Công an tốn khá nhiều công sức. Đại tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng Công an quận Liên Chiểu cho biết, Linh là một trong những đại lý bán sỉ ma túy lớn ở TP Đà Nẵng và có nhiều thủ đoạn để đối phó với lực lượng Công an. Đối tượng thường sống ẩn dật tại khu vực chân đèo Hải Vân.

Đây là một nơi vắng vẻ, ít người chú ý, và khi "có động" thì dễ bề ẩn nấp. Khu vực này cũng nằm cạnh trục đường bộ, đường sắt Bắc - Nam, dễ dàng cho Linh nhận ma túy từ các tỉnh phía Bắc chuyển về. Khi ma túy vừa đi ngang qua khu vực chân đèo, sẽ có người ném ma túy vào một địa điểm quy ước rồi Linh mới ra nhận hàng. Mỗi lần nhận ma túy về Linh rất cảnh giác và thường xuyên thay đổi vị trí cất giấu trong núi.

Ngoài ra, Linh chỉ bán sỉ ma túy cho các đầu mối bên dưới, tuyệt đối không bán lẻ và không giao dịch với người lạ. Khi đối tượng tới lấy ma túy ở hốc núi sẽ điều khiển xe máy, còn khi đi giao hàng cho con nghiện sẽ thuê xe Grab. Khi đến điểm giao hàng, Linh ném ma túy ở điểm bất kỳ rồi mới gọi thông báo cho con nghiện.

Nguyễn Nhất Linh và số ma túy bị Cơ quan Công an thu giữ

Toàn bộ tiền giao dịch đều được chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Sau gần một năm theo dõi, các trinh sát đã nắm được toàn bộ phương thức, thủ đoạn hoạt động tội phạm của Linh. "Chúng tôi quyết tâm bắt giữ Linh cùng với tang vật để đối tượng phải tâm phục khẩu phục, qua đó củng cố vững chắc chứng cứ, tài liệu để phục vụ công tác đấu tranh với một đối tượng được đánh giá là rất lì lợm" - Trung tá Lê Trọng Trường - Đội trưởng Đội Cảnh sát Ma túy Công an quận Liên Chiểu chia sẻ.

Chiều 12-3, khi Linh vừa nhận 100 gam ma túy đá từ một đối tượng trên xe khách Bắc - Nam ném ở gốc cây ven đường thì bất ngờ bị Công an quận Liên Chiểu bắt quả tang. Quá bất ngờ, Linh không kịp phi tang bằng chứng. Tiếp tục khám xét nhà ở của Linh dưới chân đèo Hải Vân, lực lượng Công an phát hiện thêm 3 kg ma túy đá, 300g ketamin, 690 viên thuốc lắc và 130 viên hồng phiến. Những tang vật đó khiến đối tượng tra tay vào còng và không chối cãi được. Liên quan đến vụ việc, Công an quận Liên Chiểu đã tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng khác để điều tra, xử lý.

Để kiềm chế, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, đảm bảo bình yên cho thành phố bên sông Hàn, Công an TP Đà Nẵng đã nỗ lực điều tra, triệt phá hàng loạt đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác phát hiện, xử lý, giúp đỡ các đối tượng nghiện cai nghiện, làm giảm số người tái nghiện trong cộng đồng, góp phần vì TP Đà Nẵng "5 không".

Từ cuối năm 2020, nhiều đường dây đưa ma túy về Đà Nẵng bị lực lượng Công an, Biên phòng triệt phá nên tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn TP tạm lắng xuống. Tuy nhiên, các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy không dễ từ bỏ hoạt động mà hoạt động âm thầm, kín kẽ, tinh vi hơn. Qua việc nhiều đường dây mua bán trái phép chất ma túy bị Công an TP Đà Nẵng bóc gỡ (trong đó có 3 vụ nói trên) cho thấy một thực trạng đáng lo ngại là tội phạm ma túy ngày càng trẻ hóa. Đà Nẵng đang có gần 4.000 người nghiện, người sử dụng ma túy trái phép đang nằm trong diện quản lý, chưa kể số tiềm ẩn rất lớn trong xã hội. Điều đó đặt ra nhiều thách thức cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm này.

