Cô gái bị 2 kẻ cướp rượt đuổi, bắn trúng đùi

Ngày 3-8, tại Công an huyện Tân Thạnh, đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An – đã thưởng "nóng" cho tập thể Phòng Cảnh sát Hình sự và tập thể Công an huyện Tân Thạnh về thành tích xuất sắc trong khám phá thành công vụ án cướp tài sản.

Trước đó, lúc 0 giờ 20 phút ngày 1-7, tại xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, chị Phan Thị Như Quỳnh (21 tuổi) điều khiển xe máy chở Nguyễn Chí Linh (23 tuổi) - cùng ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang – thì bị 2 đối tượng đi trên xe máy áp sát, dùng súng uy hiếp yêu cầu đưa tài sản.

Chị Quỳnh điều khiển xe bỏ chạy thì một đối tượng dùng súng bắn 2 phát, trúng vào đùi chị Quỳnh gây thương tích nặng. Nạn nhân tiếp tục bỏ chạy, 2 đối tượng đuổi theo một đoạn thì phát hiện có đông người nên đã tẩu thoát.

Sau khi tiếp nhận tin báo, ngày 3-7, Cơ quan Cảnh điều tra, Công an huyện Tân Thạnh ra quyết định khởi tố vụ án, phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự nhanh chóng điều tra, truy xét.

Đến ngày 19-7, lực lượng điều tra đã phát hiện 2 đối tượng gây án là Nguyễn Minh Thuận (21 tuổi; ngụ xã Bình Đông, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) và Trần Phú (29 tuổi; ngụ xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Đây là vụ án rất nghiêm trọng, đối tượng gây án rất manh động, liều lĩnh, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Việc khám phá nhanh vụ án trên được dư luận xã hội đánh giá cao.

