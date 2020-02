Cô gái 26 tuổi bị người làm thuê đâm chết

Thứ Tư, ngày 26/02/2020 10:47 AM (GMT+7)

Đang làm thuê cho gia đình chị Hồng, tuy nhiên, do xảy ra mâu thuẫn, Huệ đã ra tay đâm chết người chủ.

Sáng 26/2, đại tá Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng Công an huyện Lâm Hà cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong.

Cụ thể, theo điều tra ban đầu, tối 25/2, Cao Duy Huệ (còn gọi là Tèo, 25 tuổi, ngụ thị trấn Nam Ban, Lâm Hà, Lâm Đồng) đến nhà chị Trịnh Thị Hồng (26 tuổi, ngụ thôn Thực Nghiệm, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà) thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau đó, Huệ đã dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người chị Hồng khiến nạn nhân tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Lâm Hà đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, khoanh vùng và truy xét đối tượng gây án.

Khoảng 20h tối cùng ngày, lực lượng chức năng xác định Huệ đã đến nhà nạn nhân. Ngay sau đó, Công an huyện Lâm Hà đã mời đối tượng về trụ sở Công an thị trấn Nam Ban làm việc. Trong lúc xét hỏi, công an phát hiện ngón tay út của Huệ có vết rách, bằng các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu đối tượng đã cúi đầu nhận tội.

Đối tượng Cao Duy Huệ tại cơ quan công an.

Được biết, Huệ đang làm lái xe chở vật liệu xây dựng cho gia đình chị Hồng. Sau khi gây án, Huệ đã bình thản trở về nhà tắm rửa, giặt quần áo và ném bỏ con dao gây án.

Sáng 26/2, Công an huyện Lâm Hà đã phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng và Viện KSND khám nghiệm tử thi, thực nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguồn: http://danviet.vn/phap-luat/co-gai-26-tuoi-bi-nguoi-lam-thue-dam-chet-1062247.htmlNguồn: http://danviet.vn/phap-luat/co-gai-26-tuoi-bi-nguoi-lam-thue-dam-chet-1062247.html