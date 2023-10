Chuyện ly kỳ xung quanh chuyên án bắt trọn đường dây ma túy khủng ở Quảng Ninh (P1): Nghi vấn mơ hồ

Đầu tháng 1/2018, Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được một tin báo rất "chung chung". Đó là có người đàn ông tên Tuấn (quê ở Hưng Yên) muốn tìm mặt bằng tại Hạ Long và Móng Cái để mở công ty với mục đích buôn bán nông sản từ Lào rồi xuất qua Trung Quốc.

Ở tỉnh vùng biên sôi động và phát triển như Quảng Ninh, việc ai đó tìm cơ hội kinh doanh là chuyện "thường ngày", chẳng có gì lạ lẫm. Tuy thế, thông tin trên bất giác khiến các điều tra viên thắc mắc. Các anh tự hỏi, Lào cũng có chung đường biên với Trung Quốc, nếu đối tác nước bạn cần mua bán gì đều có thể giao dịch trực tiếp, tiết kiệm chi phí cao. Vậy thì, người đàn ông tên Tuấn kia buôn loại nông sản nào mà phải mở công ty để vận chuyển qua trung gian như vậy?

Thêm vào đó, nguồn tin cũng cho biết, Tuấn yêu cầu ngôi nhà ở Móng Cái phải biệt lập, có tường cao bao quanh và xe tải vào được sân nhằm bốc gỡ hàng. Về giá cả, đối tượng này nói "không quan trọng".

Sự bất hợp lý trong công việc mà đối tượng yêu cầu khiến Công an tỉnh Quảng Ninh đặc biệt lưu tâm.

(Ảnh minh họa, không liên quan đến nội dung vụ án)

Các trinh sát bắt đầu xác minh về người này thì được biết Tuấn quê Hưng Yên nhưng rất ít ở địa phương. Người này lấy vợ Thái Nguyên nên đã lên đây sinh sống từ khoảng năm 2016.

Tuấn có chiếc xe tải và chủ yếu buôn bán hàng từ cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) về bán ở Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Dương. Thời điểm còn ở quê, kinh tế cũng ở mức "làng nhàng" nhưng từ khi chuyển về Thái Nguyên với người vợ, Tuấn "khấm khá" trông thấy, tiêu tiền như những người có "tiềm lực" thực sự.

Tất nhiên, những thông tin này cũng chẳng nói lên điều gì, bởi lẽ rõ ràng Tuấn có công việc, biết đâu anh ta mới trúng mánh, mới phất... Cái mà các trinh sát quan tâm nhất ấy là việc Tuấn chưa có biểu hiện gì tới việc làm ăn phi pháp.

Khi đi sâu vào tìm hiểu công việc kinh doanh của người đàn ông này, một sự ngạc nhiên nữa lại được phơi bày. Tuấn mang tiếng buôn hàng "tạp phí lù" từ biên giới về nội địa để bán, thế nhưng theo các trinh sát thì đây chỉ là "vỏ bọc". Trong một thời gian dài, gã chẳng tham gia hoạt động mua bán, vận chuyển hàng hóa gì, kể cả "hàng lậu". Đến đây, sự nghi ngờ về Tuấn bắt đầu có cơ sở.

Các trinh sát tiếp tục phát hiện, Tuấn trước đây thường xuyên đi cùng một người em họ. Người này bị Công an Thái Nguyên bắt giữ về tội ma túy. Tuấn cũng thi thoảng vào thăm nom. Khi xác minh, các trinh sát được biết, trong vụ án ma túy của em Tuấn, Công an Thái Nguyên không bắt được chủ hàng, liệu đây có phải lý do mà Tuấn thường xuyên vào thăm nom người em họ này hay không?

Tiếp tục lần tìm, Công an Quảng Ninh nắm được, Tuấn còn quen biết và hay qua lại với một đối tượng tên Ngọc. Ngọc quê Yên Bái, là kẻ lêu lổng, không công ăn việc làm. Sau khi bỏ vợ cả, Ngọc về Hà Nội lấy vợ và cũng thật "kỳ lạ", kể từ thời điểm này kinh tế của gã thay đổi nhanh chóng.

Tang vật vụ án (ảnh tư liệu)

Ở căn nhà tại Hà Nội, Ngọc thường xuyên đón tiếp người đàn ông mang quốc tịch Lào có tên Việt Nam là Huy. Sau này, công an xác định người đó tên thật là Inthavong Paseuth. Inthavong từng học tại Việt Nam nên thông thạo tiếng, ngoài ra người này còn nói được tiếng Anh, tiếng Trung trôi chảy. Cứ khoảng một tháng, Ngọc và Inthavong lại xuất cảnh sang Lào cùng nhau.

Quay trở lại với Tuấn, do đối tượng có họ hàng buôn bán ở Tân Thanh thế nên gã hay qua lại cửa khẩu này, cũng là để nhập hàng đưa về nội địa. Tại Tân Thanh, Tuấn kết giao với đối tượng biệt danh Quân "láu". Điều đáng chú ý là Quân nằm trong diện quản lý về ma túy của Công an tỉnh Lạng Sơn.

Tập hợp tất cả những thông tin trên, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bước đầu dựng lên những nghi vấn có căn cứ về việc Tuấn và những đối tượng kia có liên quan đến hoạt động mua bán ma túy. Người Lào mang tên Việt là Huy rất có thể chính là chủ hàng, Tuấn cùng Ngọc, Quân "láu" là trung gian mua, vận chuyển rồi bán sang Trung Quốc.

Một kế hoạch tỉ mỉ nhằm đấu tranh, bóc gỡ đường dây ma túy này được Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai để từ đó giúp chuyên án này trở thành chuyên án "hoàn hảo" nhất.

(Còn nữa)

XEM THÊM CÁC KỲ 1

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]