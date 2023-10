Yên Bái: Thu giữ lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn

Ngày 16-10, Công an tỉnh Yên Bái cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh vừa khám phá thành công Chuyên án 298T, bắt quả tang Sùng A Tủa và Sùng A Co (cùng ngụ tại tỉnh Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, qua quá trình trinh sát, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm về ma túy.

Sùng A Tủa và Sùng A Co. Ảnh CA

Xác định đây là nhóm người có hoạt động tinh vi và phức tạp, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng này.

Tang vật thu giữ. Ảnh: CA

Sau một thời gian xác lập chuyên án, triển khai các biện pháp đấu tranh, ngày 11-10, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Sùng A Tủa và Sùng A Co khi đang mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm: 20 bánh Heroin (khối lượng 6,678 kg) và 9,665 kg ma túy tổng hợp cùng một số tang vật có liên quan.

Theo lãnh đạo phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Yên Bái, đây là chuyên án thu giữ số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Vụ án đang được điều tra, làm rõ.

