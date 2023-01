Chuyến đi cuối cùng của người lái taxi và tội ác trên đê bao biển (P cuối): Gã trai 'lạc lối'

Chiếc xe ô tô lạ

Sau thời điểm thi thể một người đàn ông lạ được phát hiện trôi dạt vào mép sông Hồng ở địa phận xã Xuân Tân (huyện Xuân Trường, Nam Định) thì công tác điều tra gần như chẳng thu được manh mối gì. Danh tính nạn nhân vẫn là một ẩn số khó giải.

Mặc dù Công an tỉnh Nam Định đã cho thông báo rộng rãi về vụ án đến các địa bàn lân cận, những khu vực nằm dọc thượng nguồn sông Hồng, các tỉnh bạn như Thái Bình, Ninh Bình, nhưng tuyệt nhiên chẳng có manh mối nào xuất hiện.

Việc thi thể nam giới xấu số ấy bị sát hại nhưng nhiều tài sản trên người vẫn còn nguyên vẹn ban đầu đã khiến công tác điều tra trở nên khó khăn hơn. Người đàn ông này là ai? Tại sao bị giết và phi tang một cách dã man đến thế? Anh ta là người địa phương hay từ nơi khác đến? Tất cả những câu hỏi đó làm các điều tra viên Công an tỉnh Nam Định trăn trở.

Nhóm các đối tượng cộm cán ở địa phương được đưa vào "tầm ngắm", thế nhưng tất cả đều không "phát lộ" manh mối nào.

Vào thời điểm này, Công an thành phố Nam Định nhận được thông tin về việc một thanh niên đang cố gắng rao bán chiến xe ô tô hiệu Huyndai với giá 30 triệu đông.

Tiến hành xác minh, các trinh sát biết được chiếc xe này mang biển kiểm soát Hà Nội. Những dấu vết để lại cho thấy đây có thể là xe taxi. Trên thân xe vẫn còn có thể nhìn thấy vết bóc đề can, tháo mào và bảng đồng hồ tính tiền.

Khi đánh giá về việc này, Công an thành phố Nam Định lập tức liên tưởng đến thi thể người đàn ông vô danh mới được phát hiện tại Xuân Trường. Liệu chiếc xe này có dính dáng gì đến việc nạn nhân ấy bị sát hại, phi tang xác hay không?

Người lái xe mất tích

Vào thời điểm này, Công an tỉnh Nam Định trong quá trình khám nghiệm hiện trường đã tìm thấy dải đề can của xe taxi bị ai đó xé và vứt ở ven đê bao biển, gần với nơi thi thể nam nạn nhân được phát hiện. Các điều tra viên kết hợp nhiều nguồn thông tin khác để đưa ra nhận định dải đề can kia chắc chắn liên quan đến nạn nhân xấu số.

Về phía Công an thành phố Nam Định, khi xác minh biển kiểm soát chiếc xe ô tô được rao bán giá "bèo" đã biết đó là của hãng taxi Sông Nhuệ có trụ sở tại quận Hà Đông (Hà Nội).

Theo trình bày của hãng, lái xe là anh Đỗ Xuân Tuấn (26 tuổi, trú tại Hà Đông, Hà Nội). Anh Tuấn điều khiển xe taxi chở khách đã nhiều ngày không về, người thân, công ty chẳng liên lạc được.

Những thông tin này đã phần nào giúp Công an tỉnh Nam Định lần ra nút thắt đầu tiên của vụ án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng thi thể nạn nhân phát hiện ở mép sông Hồng (Xuân Tân, Xuân Trường) cũng được xác định là anh Đỗ Xuân Tuấn.

Một kế hoạch vây bắt đối tượng đang rao bán chiếc xe taxi của anh Tuấn được gấp rút triển khai.

Một ngày tháng 9/2009, khi đối tượng lái xe di chuyển trên đường thành phố Nam Định thì bị các cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Nam Định áp sát, nhanh chóng khống chế, bắt giữ.

Kế hoạch giết người

Tại cơ quan công an, đối tượng rao bán chiếc xe được làm rõ là Nguyễn Thanh An (22 tuổi, trú tại Giao Thủy, Nam Định). Ban đầu An khai chiếc xe này được một người bạn nhờ đi cầm cố hộ. Tuy nhiên, khi truy hỏi "bạn là ai?" thì An ấp úng, không trả lời được.

Trước sự mưu trí của các điều tra viên, cuối cùng, An phải cúi đầu nhận tội. An cho biết vốn ham chơi, lười làm nên nợ nần rất nhiều. Gần đây, An được gia đình cho lên Hà Nội để học lái xe. Anh ta cũng mới học được hơn 1 tuần.

Thời gian này, An quan sát thấy ở bãi đỗ xe đường Nguyễn Trãi có một xe taxi biển số 30S - 186x thường dừng ở đó, lái xe là thanh niên rất trẻ. An đã ghi nhớ và chờ đợi thời điểm "ra tay".

Chiều 30/8/2009, An mua một sim điện thoại rác và gọi hãng Taxi Sông Nhuệ thuê đúng chiếc xe biển số 30S – 186x đến đón. Khi lái xe tới nơi, An nói cho anh ta về bãi tắm Quất Lâm (huyện Giao Thủy, Nam Định).

Trên đường, lái xe Tuấn đề nghị An ứng trước tiền để đổ xăng nhưng An bảo không có, phải về tới Quất Lâm mới trả. Anh Tuấn bất đắc dĩ phải ghé vào tiệm cầm đồ, cầm cố chiếc điện thoại của mình để lấy tiền chi tiêu dọc đường.

Khi xe về tới đường đê xã Xuân Tân (Xuân Trường, Nam Định), An bảo lái xe dừng lại. Chiếc taxi chầm chậm đỗ lại, ngay lập tức An rút con dao đã mua trước đó ở chợ Hà Đông (Hà Nội) đâm liên tiếp khiến anh Tuấn tử vong.

Gây án xong, An đặt anh Tuấn ở ghế phụ rồi lái xe đi. Trên đường, An vứt con dao tang vật. Đến khu vực vắng vẻ, An dừng lại phi tang xác anh Tuấn và xé đề can dán ở xe. An cũng tháo mào taxi và đồng hồ tính tiền trên xe.

An sau đó đi về Thái Bình thăm người yêu rồi mới quay lại Nam Định tìm cách cầm cố, bán chiếc xe nói trên.

Chỉ đến khi bị bắt giữ, An mới tin rằng mọi tính toán, âm mưu của mình đã không thể qua mắt được cơ quan công an. Với tội ác của mình, An đã phải trả một cái giá "xứng đáng" trước sự trừng phạt của pháp luật.

