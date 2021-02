Chuyện cuối năm của những người “tầm nã”

Thứ Năm, ngày 11/02/2021 12:50 PM (GMT+7)

Chiều muộn, đứng từ trên tầng nhìn xuống, thấy đồng đội của mình nai nịt gọn gàng, chuẩn bị cho chuyến công tác dài ngày, bắt giữ các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu, Trung tá Bùi Văn Viên, Đội trưởng Đội truy nã, truy tìm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương thoáng chút lo lắng...

Đối tượng trốn truy nã luôn tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo, nhiều đối tượng đã thay tên, đổi họ, tìm mọi cách để che giấu hành vi phạm tội. Không ít đối tượng manh động, liều lĩnh...

Trong khi một mũi trinh sát chuẩn bị vào các tỉnh Tây Nguyên thì một tổ công tác cũng lăn lộn ở các tỉnh phía Bắc, lần theo dấu vết của các đối tượng truy nã đang lẩn trốn. Để có những chuyến đi này, trước thời điểm đó là những ngày cán bộ Đội Cảnh sát truy nã, truy tìm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương có những ngày dài lăn lộn ở các địa bàn, thu thập tài liệu, chứng cứ về các đối tượng truy nã; việc phân công cán bộ làm tốt công tác điều tra cơ bản; rà, dựng các đối tượng truy nã trên địa bàn tỉnh Hải Dương và các đối tượng là người Hải Dương có lệnh truy nã của Công an tỉnh... Từ đó, xác định mối quan hệ, các địa điểm nghi vấn đối tượng có thể lẩn trốn.

Đại tá Lê quý Thường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chúc mừng Ban chấp hành mới của chi bộ Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương

Đối tượng đầu tiên các trinh sát đưa vào tầm ngắm là Phạm Văn Thái (sinh năm 1998, HKTT tại thôn Tây An, xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), đối tượng có lệnh truy nã về hành vi cố ý gây thương tích. Chỉ vì những xích mích nhỏ, lời qua tiếng lại mà Thái cùng đồng bọn đã ra tay dã man với Nguyễn Văn Tú (sinh năm 1993) và Nguyễn Huy Hoàng (sinh năm 2003, đều trú tại huyện Tứ Kỳ). Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 31-5-2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ ra Quyết định khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích", theo quy định tại Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự đối với Thái và nhóm người tham gia vụ xô xát.

Sau khi vụ án xảy ra, Thái và Dũng đã bỏ trốn. Đối tượng Thái cắt toàn bộ mối quan hệ với gia đình. Quá trình rà soát, vào những ngày giữa tháng 12-2020, Đội truy nã, truy tìm có thông tin đối tượng đang ở tại Quế Võ, Bắc Ninh... Quá trình rà soát, các trinh sát phát hiện một người đang làm nhân viên phục vụ bếp tại một quán ăn ở huyện Quế Võ, Bắc Ninh có nhiều đặc điểm trùng khớp với Thái.

Song để xác định được đó là Thái hay không thì không dễ dàng bởi giữa hình ảnh nhận dạng qua ảnh zalo các trinh sát thu thập được rất khác nhau. Vì thế, tổ công tác phải tiến hành xác minh nhiều lần. Sau nhiều ngày thu thập thông tin, họ đã xác định đó là Thái và xây dựng kế hoạch bắt giữ... Ngày 15-12- 2020, khi tổ công tác ập vào, đối tượng quá ngỡ ngàng.

Sau khi bắt giữ Thái, cùng ngày, tổ công tác tiếp tục rà soát, bắt giữ Dũng khi đang lẩn trốn tại TP Hải Dương. Cũng như đồng bọn, Dũng tạo cho mình vỏ bọc là người thanh niên hiền lành, chịu thương, chịu khó. Dũng xin vào làm phụ bếp cho một nhà hàng ở Hải Dương, tránh tiếp xúc với những người xung quanh.

Đó chỉ là một trong số những đối tượng truy nã, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương trực tiếp và phối hợp với các đơn vị bắt giữ thành công trong thời gian qua. Mỗi đối tượng bị bắt giữ là một hành trình gian nan; câu chuyện về quá trình đấu trí cũng như vất vả của các trinh sát để bắt giữ cũng như di lý các đối tượng an toàn về quy án, Đại tá Phạm Minh Hải, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương chia sẻ.

Trong năm 2020, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ và vận động hàng chục đối tượng; riêng truy nã, truy tìm bắt giữ và vận động 5 đối tượng trốn truy nã. Đối tượng truy nã biết rõ mức án phải chịu, vì thế có trăm phương nghìn kế để đối phó với sự phát hiện của cơ quan Công an. Ngoài việc lẩn trốn ở những nơi hẻo lánh, nhiều đối tượng còn tạo cho mình vỏ bọc hoàn hảo bằng việc thay tên, đổi họ. Cùng với thủ đoạn tinh vi của đối tượng gây án, họ còn phải đối mặt với không ít các nguyên nhân chủ quan và khách quan khác như thông tin về đối tượng truy nã gồm ảnh, đặc điểm nhận dạng, tóm tắt hành vi phạm tội của đối tượng.

Lệnh truy nã các đối tượng trong vụ án

Gian nan là thế, vất vả là vậy, bí quyết nào để đơn vị có thể đạt được 100% kết quả đặt ra? Khi tôi hỏi về bí quyết thành công, Đại tá Phạm Minh Hải cho biết: Phòng Cảnh sát hình sự đã tăng cường phối hợp để khai thác các bị can trong vụ án hoặc các vụ án khác; các phạm nhân có liên quan đến đối tượng truy nã đang thi hành án phạt tù, qua đó thu thập thông tin liên quan đến đối tượng truy nã đang lẩn trốn để có kế hoạch xác minh bắt giữ.

Cùng với đó, phối hợp với lực lượng quản lý hành chính và Công an các phường, xã, thị trấn thông qua công tác quản lý hành chính và công tác quản lý nhân khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng, quản lý địa bàn phát hiện các đối tượng nghi vấn bị truy nã, truy tìm cần kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin cho lực lượng truy nã, truy tìm để phối hợp xác minh, truy bắt.

Đó còn là sự tận tụy của các trinh sát khi chẳng quản nắng mưa, vất vả, thường xuyên xuống địa bàn nắm bắt mọi di biến động.

Trong đợt cao điểm này, các trinh sát đặc biệt ấn tượng trường hợp của Vũ Văn Thơ (SN 1994, trú tại Lạc Xuân - Huyện Đơn Dương - Lâm Đồng). Ngày 8-10-2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đơn Dương - Lâm Đồng ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 10 ngày 16-10-2020, Quyết định khởi tố bị can số 116 ngày 16-10-2020 đối với bị can Vũ Văn Thơ về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".... Những nội dung trong quá trình điều tra vụ án cho thấy nếu để đối tượng nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì sẽ tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Xuất thân trong một gia đình thuần nông tại Hải Dương nhưng Thơ lại chẳng chí thú làm ăn. Sau khi vào Lâm Đồng, đối tượng đã sa vào việc thực hiện hành vi phạm tội. Trong vụ án này, mặc dù không có tài sản nhưng đối tượng đã dàn dựng màn kịch hoàn hảo để lừa bị hại. Cụ thể, khoảng 15h ngày 8-8-2020, Thơ liên hệ với Ngô Xuân Hòa, sinh năm 1978, nơi đăng ký thường trú là tại khu tạm trú TDP Lạc Thiện 2 - TT D'ran - Đơn Dương, nói có một đám sú ở thôn Diom A - Lạc Xuân - Đơn Dương muốn bán. Hòa trao đổi lại với Phan Thị Thanh Sơn, sinh năm 1967, ở Lạc Thiện 1 - TT D'ran - Đơn Dương...

Bà Sơn đồng ý mua nên Hòa điện thoại cho Thơ và bà Sơn đến đám sú ở thôn Diom A - Lạc Xuân - Đơn Dương để xem và thỏa thuận giá cả. Sau khi xem đám sú xong, bà Sơn đồng ý mua. Sau đó, Thơ đưa đến cửa hàng của bà Touneh Nai Nương, SN 1972, NKTT ở Thôn Diom A - Lạc Xuân - Đơn Dương để thỏa thuận giá cả và giao dịch mua bán.

Tại đây Sơn và Thơ thống nhất giá đám sú là 80.000.000 đồng. Nạn nhân đã đưa tiền cho đối tượng. Vụ án vỡ lở vào ngày 9-8-2020, khi bà Sơn liên lạc điện thoại với Thơ để đưa tiền thì không liên lạc được. Qua tìm hiểu bà Sơn mới biết đám sú mà Thơ bán cho bà Sơn là của vợ (chồng) bà Touneh Nương, ở Đơn Dương - Lâm Đồng đã bán cho bà Phạm Thị Kim Cúc Lâm Đồng (có giấy mua bán). Biết đã bị lừa, bà Sơn đã làm đơn trình báo cơ quan Công an để điều tra làm rõ.

Trước khi xảy ra vụ việc trên, Vũ Văn Thơ ở nhà trọ của ông Nguyễn Văn Tuyển, thôn Hải Hưng - xã Lạc Lâm - Đơn Dương. Sau đó Thơ đã trả nhà trọ bỏ đi khỏi nơi cư trú; hiện nay đi đâu, làm gì không rõ. Ngoài sự việc xảy ra trên, quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an huyện Đơn Dương còn nhận được đơn tố cáo của bà Phạm Thị Kim Cúc, SN 1959, NKTT: Thôn Nghĩa Hiệp 2 - Ka Đô - Đơn Dương tố cáo Vũ Văn Thơ vào ngày 7-8-2020 Thơ mua lại của bà Cúc một đám sú ở xã Pró - Đơn Dương với số tiền 55.000.000 đồng.

Bà Cúc đã nhận tiền đặt cọc nhưng sau đó Thơ đã chặt hết đám sú trên; không trả số tiền 45.000.000 đồng còn lại, sau đó bỏ trốn... Sau khi Thơ bỏ trốn, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lực lượng vây bắt nhưng không có kết quả. Qua rà soát, Đội truy nã phát hiện vợ của Thơ vừa sinh con... Bằng kinh nghiệm, họ khẳng định Thơ sẽ về nhà thăm con. Vì thế, họ thông qua quan hệ gia đình, vận động Thơ đến cơ quan Công an đầu thú vào ngày 29-12-2020.

Vượt qua những khó khăn, thử thách, dấu chân của những người lính hình sự thành Đông vẫn âm thầm làm nhiệm vụ, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

