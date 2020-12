Chuyên án đặc biệt giải cứu cháu bé bị bắt cóc

Thứ Ba, ngày 29/12/2020 10:00 AM (GMT+7)

Trong suốt thời gian triển khai lực lượng giải cứu cháu bé 6 tuổi bị bắt cóc, Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai và các thành viên của Ban chuyên án đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Có lúc căng thẳng đến tột cùng trước sự an nguy của cháu bé rồi cuối cùng là vỡ òa hạnh phúc khi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của người cha trong giây phút được ôm cậu con trai nhỏ trong vòng tay.

Cháu bé trong vòng tay của Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Những biểu hiện bất thường của gia đình nạn nhân

Cuối tháng 12-2020, Công an tỉnh Lào Cai kết thúc điều tra vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Đây là chuyên án ghi dấu ấn đặc biệt của Công an tỉnh Lào Cai khi giải cứu thành công một vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; truy tìm, bắt giữ đối tượng gây án và giải cứu an toàn cho cháu bé 6 tuổi trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Vụ giải cứu bắt nguồn từ một thông tin vô cùng mong manh, khó khăn chồng chất khó khăn khi ngay gia đình người bị hại vì nhiều lý do cũng thiếu hợp tác với Cơ quan công an. Nhưng, với sự quyết tâm phá án, sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai; sự tỉ mỉ, nhiệt huyết của các trinh sát và điều tra viên, vụ án đã thành công...

Vụ án xảy ra đúng vào thời điểm Công an tỉnh Lào Cai đang căng mình chuẩn bị các phương án bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Khoảng 11h ngày 10-10, vợ chồng anh Lừu Xuân Về (trú tại bản Mế, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai) không thấy con trai là cháu Lừu Đại Dương (6 tuổi) nên tổ chức đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy. Đến tối cùng ngày, họ nhận được điện thoại của một đối tượng thông báo là đã bắt cóc và giữ con trai của họ là cháu Lừu Đại Dương.

Qua điện thoại, đối tượng yêu cầu anh Về trong thời hạn 3 ngày phải giao nộp 730 triệu đồng mới trả con. Nếu không sẽ đánh đập và bán con của anh sang Malaysia... Vì nhiều lý do, ngày 11-10, gia đình nạn nhân mới làm đơn trình báo sự việc đến Công an huyện Si Ma Cai.

Một điều bất thường là dù mất con nhưng khi có mặt tại Cơ quan công an, gia đình nạn nhân lại thiếu hợp tác. Bằng kinh nghiệm của một người chỉ huy nhiều năm công tác trong lực lượng Công an, Đại tá Lưu Hồng Quảng đã nhận thấy có điểm gì đó không bình thường. Sau những cuộc trao đổi với đồng chí Phó Giám đốc, Đại tá Trần Quốc Huy, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lào Cai họ nhanh chóng nhận định tính chất phức tạp của vụ việc và xác lập án đấu tranh...

Cùng với việc rà soát trên các cung đường, Đại tá Lưu Hồng Quảng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Lào Cai, dưới sự phụ trách của Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, tiến hành dựng lại mối quan hệ và nhân thân của gia đình cháu bé mất tích...

Những cuộc họp kéo dài đến 3h sáng, ánh điện của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Lào Cai trong những ngày đó không bao giờ tắt. Đại tá Lưu Hồng Quảng trực tiếp chỉ đạo các phương án. Hàng loạt biện pháp được triển khai: Công an tỉnh Lào Cai đã trao đổi với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh chốt, chặn các tuyến biên giới; tổ chức rà soát các tuyến đường đi huyện Mường Khương, Bắc Hà và sang tỉnh Hà Giang. Các đơn vị khác cũng được giao nhiệm vụ nắm tình hình tại các nhà ga, bến tàu... tạo thành một thế trận “thiên la, địa võng” để bắt giữ đối tượng.

“Những ngày đó, tâm trạng của anh Lừu Xuân Về diễn biến rất phức tạp. Song, ẩn sâu trong đó là nỗi lo lắng của người cha mất con”, Đại tá Lưu Hồng Quảng nhớ lại. Những ngày trực tiếp làm việc với Về, Đại tá Lưu Hồng Quảng đã nhận thấy điều đó.

Đại tá Lưu Hồng Quảng và Đại tá Trần Quốc Huy bàn giao cháu bé cho gia đình anh Lừu Xuân Về.

Những ngày đó, các thành viên của ban chuyên án như chạy đua với thời gian. Vừa động viên bị hại, vừa tìm cách kéo dài thời gian thỏa thuận với đối tượng bắt cóc. “Sau nhiều lần trao đổi, đối tượng đã gửi cho gia đình nạn nhân một tấm ảnh có hình cháu bé. Đây là một trong những dữ liệu quan trọng để có thể phá án, tôi và các thành viên của ban chuyên án đã tỉ mỉ phân tích những hình ảnh trong đó”, Đại tá Lưu Hồng Quảng nhớ lại.

Trong bức ảnh đối tượng gửi đến, cháu bé vẫn mặc chiếc áo màu đen, tay cầm chiếc kẹo mút, xung quanh là những đường dây điện và các dải phân cách quốc lộ... Với dữ liệu này, các thành viên của ban chuyên án khẳng định cháu bé vẫn ở trong lãnh thổ Việt Nam.

Phá án

Cùng với việc trao đổi thông tin đề nghị hỗ trợ của Cục CSHS, Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã yêu cầu công an các xã nhận diện hình ảnh nhằm xác định khu vực, khoanh vùng đối tượng. Không dừng lại ở đó, khi nghiên cứu bức ảnh, có một chi tiết Đại tá Lưu Hồng Quảng và Đại tá Trần Quốc Huy đặc biệt chú ý đó là một phần nhỏ của chiếc yên xe... Với góc chụp đó không thể xác định được đó là loại xe máy gì nhưng họ vẫn tiến hành rà soát theo đặc điểm đó.

Ngay khi có thông tin về đối tượng đi chiếc xe máy Airblade từ Sa Pa về Lai Châu có nhiều dấu hiệu nghi vấn, một tổ công tác của Phòng CSHS Công an tỉnh Lào Cai dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Minh Thắng, Trưởng phòng đã tổ chức truy tìm, đón lõng đối tượng và bắt giữ tại địa bàn huyện Tân Uyên. Đối tượng bị bắt giữ là Thào A Páo (sinh năm 2001, trú tại bản Hua Cườm 2, xã Trung Đông, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) thừa nhận hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, khai vị trí giữ cháu bé.

Cơn mưa rừng xối xả bất ngờ đổ xuống khiến cái lạnh của thị xã Sa Pa càng thêm tê tái. Đại tá Lưu Hồng Quảng chỉ đạo cán bộ Phòng CSHS phối hợp với Công an thị xã Sa Pa bao vây toàn bộ ngôi nhà... Vị chỉ huy trận đánh vỡ òa hạnh phúc khi thấy cháu bé vẫn ngủ ngon lành trong chiếc chăn ấm. Ngay đêm hôm đó, anh đã đưa cháu bé về Công an tỉnh Lào Cai, giao lại cho gia đình. Chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gương mặt của người cha mòn mỏi, khắc khoải vì trông đợi con, vị chỉ huy đứng đầu Công an tỉnh dù mạnh mẽ, quyết đoán là thế cũng không kiềm chế được cảm xúc.

Vụ án đã được làm sáng tỏ: Ngày 8-10, thông qua mạng xã hội Facebook, Thào Thị Cháy đã sử dụng nick “Ly Yang” liên lạc với Thào A Páo bàn bạc, trao đổi và thuê Páo sang xã Bản Mế, huyện Si Ma Cai đòi số tiền 500 triệu đồng mà vợ chồng anh Lưu Xuân Về đang nợ. Khi Páo hỏi Cháy về việc phải làm như thế nào thì Cháy nói Páo sang nhà Vệ ở xã Bản Mế, bắt cóc con trai của Về đưa đi giấu để Cháy gây sức ép, yêu cầu vợ chồng Về phải trả tiền.

Đối tượng Thào A Páo (áo kẻ) tại cơ quan Công an.

Đối tượng hứa hẹn, nếu phi vụ trót lọt sẽ trả công cho Páo 100 triệu đồng. Lóa mắt trước đồng tiền, Páo đồng ý. Sau đó, theo chỉ đạo của Cháy, Páo đi đến km15 huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái gặp anh Vàng A Chơ (là anh rể Thái, chồng của Cháy) nhận 1,5 triệu đồng.

Ngày 10-10, theo chỉ dẫn của Cháy, Páo tiếp cận nhà anh Về. Lúc này, vợ chồng anh Về cùng hai con trai là Lừu Đại Dương và Lưu Thành Công đang đi sang nhà hàng xóm ăn cỗ (Páo biết gia đình anh Về vì chị Thào Thị Chu, vợ anh Về trước đây là hàng xóm của Páo tại xã Trung Đông). Sau đó Páo tìm cách bắt cóc con của vợ chồng anh Về.

Gia đình anh Về đến nhà anh họ là Lừu Seo Di ở cùng thôn (cách nhà khoảng 300m), họ để cho hai con tự chơi với nhau rồi vào bếp nấu cơm. Đến khoảng 11h cùng ngày, cháu Lừu Đại Dương một mình đi bộ về nhà thì Páo tiếp cận làm quen. Páo hỏi cháu Dương có phải con bố Về không? Cháu Dương không nói gì, Páo liền lấy điện thoại chụp ảnh cháu Dương gửi qua mạng xã hội Facebook cho Cháy để xác nhận thì được Cháy khẳng định là đúng.

Tiếp đó, Páo hỏi cháu Dương có phải con mẹ Lang không (Lang là tên gọi khác của Thào Thị Chu) thì cháu Dương gật đầu, sau đó Páo giới thiệu là cậu ruột của cháu để dụ dỗ cháu Dương lên xe đưa đi mua bánh kẹo rồi đưa sang nhà ngoại chơi. Cháu Dương lên xe của Páo thì đối tượng chở cháu đi theo đường qua xã Pha Long, huyện Mường Khương để mang đi giấu theo như đã thỏa thuận với Thào Thị Cháy.

Đến giờ ăn cơm, vợ chồng anh Về không thấy con liền tổ chức đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy. Tối cùng ngày, anh Về nhận được điện thoại của Giàng A Thái thông báo là đã bắt cóc và giữ cháu Dương, đồng thời yêu cầu anh Về trong thời hạn 3 ngày phải giao nộp 730 triệu đồng mới trả con. Thái đe dọa sẽ đánh đập và bán con của anh Về sang Malaysia, đồng thời Thái còn gửi ảnh cháu Dương cho anh Về xem để tin là Thái đang giữ con của Về (Thái liên lạc với Về qua mạng xã hội Facebook - nick là “Ly Yang").

Sau khi biết Thái bắt cóc con, anh Về đã đến Công an tỉnh Lào Cai trình báo đề nghị giải cứu nhưng dè dặt không khai báo cụ thể thông tin, gây khó khăn cho Cơ quan công an.

Đối tượng Páo tiếp tục đưa cháu Dương đến nhà chị gái là Thào Thị Sung (ở thôn Biên Hòa, xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) để giấu. Trong thời gian ở nhà chị gái, Thào A Páo thường xuyên lấy điện thoại chụp ảnh cháu Dương gửi cho Cháy và thông báo tình hình để Cháy biết; đồng thời có nói cho chị gái và anh rể là Lý A Sử biết sự việc Páo đã bắt cóc cháu Dương để vợ chồng Cháy, Thái đòi nợ anh Về số tiền 500 triệu đồng...

Thấy vậy, anh chị của Páo không đồng ý và bắt Páo phải đưa cháu Dương về trả cho gia đình. Tuy nhiên, Páo không nghe lời anh chị mà tiếp tục đưa cháu Dương đi giấu ở nhà bà nội là bà Giàng Thị Bầu (ở tổ dân phố 3, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai). Khi đưa cháu Dương tới nhà bà Giàng Thị Bâu, Páo nói dối con của anh Chớ nhà ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, Páo đưa đi chơi và tiện qua chơi thăm bà...

Sau đó, Páo cùng cháu Dương ở lại cho đến sáng ngày hôm sau (14-10) thì lấy lý do đi lấy quần áo để quên ở nhà bạn và gửi cháu Dương lại nhờ bà trông hộ. Sau đó, Páo lên trung tâm thị xã Sa Pa chơi và bị bắt giữ trên đường về nhà ở huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

Cháu bé đã được giải cứu an toàn, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai thở phào nhẹ nhõm sau những đêm trắng căng thẳng. Phần việc còn lại sẽ được tiếp tục hoàn tất trong những ngày tới. Dù vẫn rất bận rộn nhưng với những cán bộ, chiến sĩ công an ấy, họ vẫn cảm thấy thật ấm áp giữa những ngày đông lạnh giá.

Nguồn: http://antg.cand.com.vn/Vu-an-noi-tieng/Chuyen-an-dac-biet-giai-cuu-chau-be-bi-bat-coc-624886/Nguồn: http://antg.cand.com.vn/Vu-an-noi-tieng/Chuyen-an-dac-biet-giai-cuu-chau-be-bi-bat-coc-624886/