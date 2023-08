Chủ hụi chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của 124 hụi viên

Ngày 24/8, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lâm Văn Hậu (SN 1983, ngụ phường An Bình A, TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lâm Văn Hậu tại cơ quan điều tra.

Theo kết quả điều tra, Hậu làm chủ hụi từ năm 2020 đến tháng 8/2021. Trong thời gian này, Hậu đã tự ý lấy tên hụi viên tham gia chơi hụi để hốt hụi nhưng chưa được sự đồng ý của hụi viên nhằm mục đích chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng của 124 hụi viên.

Số tiền chiếm đoạt, Hậu sử dụng vào mục đích cá nhân và đến nay mất khả năng chi trả.

