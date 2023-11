Cho vay lãi nặng, 1 phụ nữ thu lợi hàng tỉ đồng

Ngày 28-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Đẹp (59 tuổi, ngụ huyện Duyên Hải, Trà Vinh) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào ngày 25-10, đường dây nóng Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh tiếp nhận thông tin từ người dân phản ánh việc Đẹp có hành vi cho vay lãi nặng. Ngay lập tức, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tập trung xác minh làm rõ.

Công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Đẹp. Ảnh: PH

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của bị can

Bằng các biện pháp nghiệp vụ công an đã chứng minh được trong khoảng thời gian từ ngày 04-5 đến 19-8-2022, Đẹp cho một người dân trên địa bàn thành phố Trà Vinh vay 05 lần với tổng số tiền 6,9 tỉ đồng, lãi suất 109,5% đến 200,75%/năm (vượt trên 5 lần đến 10 lần so với mức lãi suất do Bộ Luật dân sự quy định). Qua đó Đẹp thu lợi bất chính trên 4 tỉ đồng.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Đẹp, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ hơn 268 triệu đồng và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án.

Hiện vụ án, đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

