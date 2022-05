Cho vay lãi “cắt cổ”, nhóm thanh niên mang dao đi "xử" chồng con nợ

Chủ Nhật, ngày 08/05/2022 07:49 AM (GMT+7) Chia sẻ

Khi vào thu tiền nợ của chị K.A thì nhóm đối tượng xảy ra cãi vã với con nợ và bị chồng của người này đấm trúng mặt.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Sáng 8/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Bùi Văn Hiếu (SN 1995, trú phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Nguyễn Văn Ninh (SN 1996) về tội Cố ý gây thương tích và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Phùng Ngọc Thành (SN 2000, cùng trú huyện Phúc Thọ, Hà Nội), Bùi Tùng Lâm (SN 2001, trú xã Tú Sơn, Kim Bôi, Hòa Bình) và Hoàng Đức Thái (SN 2001, trú Đan Phượng, Hà Nội) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng đầu năm 2018, Bùi Văn Hiếu kinh doanh tài chính dưới hình thức cho vay lãi ngày và bốc bát họ. Các khách vay trực tiếp thỏa thuận với Hiếu để vay tiền lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, vay trong thời gian từ 50 ngày đến 6 tháng mức lãi suất từ 110 đến 183%/năm.

Trong thời gian từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2020, chị V.T.K.A (SN 1991) cùng chồng là T.H (SN 1988, trú phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) đến vay của Hiếu tổng số tiền 200.000.000 đồng với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày.

Ngày 23/4, Thành, Lâm và Thái đi cùng nhau đến đòi nợ lãi ngày của chị K.A. Khi đến chợ Đình, phường Dương Nội, Thành vào thu của chị K.A thì xảy ra cãi nhau và bị anh H. đấm trúng mặt. Thành kể lại việc mình bị đánh cho Ninh, Ninh chỉ đạo và đưa cho Thành, Thái, Lâm 2 con dao để đi đánh anh H.

Sau đó, Lâm điều khiển xe máy chở Thành, Thái mỗi người 1 con dao đi tìm đánh anh H. Khi đến khu vực chợ Đình, Thành, Thái cầm dao lao vào chém anh H. rồi lên xe của Lâm bỏ chạy đồng thời báo việc mình chém H. cho Ninh biết rồi bỏ trốn.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã thu giữ nhiều giấy vay tiền, 2 quyển số ghi chép khách vay nợ, 5 điện thoại, cùng nhiều tài liệu khác… Trong thời gian từ đầu năm 2018 - 2022, cơ quan công an xác định Hiếu cùng đồng bọn đã cho nhiều khách vay với tổng số tiền cho vay quay vòng khoảng 10 tỷ đồng.

Nguồn: http://danviet.vn/cho-vay-lai-cat-co-nhom-thanh-nien-mang-dao-di-xu-chong-con-no-502022857502069...Nguồn: http://danviet.vn/cho-vay-lai-cat-co-nhom-thanh-nien-mang-dao-di-xu-chong-con-no-5020228575020691.htm