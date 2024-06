Chiêu hiểm bắt người vay tiền phải "chui đầu vào rọ"

Theo điều tra, 2 năm trở lại đây, Thùy cho người dân vay số tiền nhỏ nhưng yêu cầu họ phải ký hợp đồng chuyển nhượng hoặc ủy quyền quyền sử dụng đất (có giá trị lớn hơn nhiều tiền vay) cho Thùy hoặc đồng bọn để đảm bảo khoản vay.

Đối tượng Thùy và Khải tại cơ quan Công an.

Với thủ đoạn này, Thùy và đồng bọn đã chiếm đoạt quyền sử dụng đất của nhiều người dân ở khu vực huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng rồi chuyển nhượng cho những người khác, chiếm đoạt số tiền lớn hơn nhiều lần số tiền các đối tượng cho vay.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đề nghị ai là bị hại của Trần Thị Thùy và đồng bọn, đến trình báo với Công an tỉnh Sóc Trăng qua Trực ban hình sự Công an tỉnh, số 294 Lê Hồng Phong, Phường 3, TPSóc Trăng; số điện thoại 02993.934.567 để được giải quyết theo quy định.

