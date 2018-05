Chiếc vòng vỡ "lật mặt" kẻ sát hại chàng trai ép bạn gái cũ chạy trốn

Thứ Tư, ngày 30/05/2018 13:00 PM (GMT+7)

Thi thể của chàng trai 19 tuổi được tìm thấy trong chuồng ngựa khiến gia đình vô cùng choáng váng.

Người ta vẫn thường nói từ tình bạn có thể đi tới tình yêu nhưng khi đã hết tình yêu rất khó để quay về tình bạn. Thậm chí, có những câu chuyện chia tay lại dẫn đến hậu quả đau lòng khi chính người trong cuộc ra tay sát hại, giở trò thâm độc với người yêu cũ. Loạt bài Bi kịch phía sau những cuộc tình "đứt gánh" sau đây sẽ là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, tội ác nào cũng sẽ bị phanh phui và trừng phạt.

Nơi phát hiện thi thể Deepak.

Cái chết gây sốc cho gia đình

Tháng 2/2018, thi thể của Deepak Kumar (19 tuổi, sống ở Ấn Độ) được tìm thấy trong chuồng ngựa trên mảnh đất thuộc sở hữu của gia đình. Cái chết của Deepak đã khiến gia đình và người thân vô cùng choáng váng. Người cha của nạn nhân nhớ lại Deepak là người thường giúp đỡ gia đình trong các công việc đồng áng sau khi đi học và rất chăm chỉ. Cuộc sống yên lành của gia đình nhỏ bỗng dưng xáo trộn bởi cái chết không ai có thể ngờ của Deepak Kumar.

Sự việc được người cha của nạn nhân phát hiện khi ra chuồng ngựa vào sáng sớm. Thi thể của chàng trai trẻ nằm trên vũng máu bởi vết thương do đạn bắn. Trước khi xảy ra sự việc, Deepak từng yêu một cô gái ít tuổi hơn. Tuy nhiên, hai người đã chia tay do cô gái phải cưới một người khác trong một đám cưới sắp đặt của người lớn.

Cha của nạn nhân cho hay, gia đình đã được Deepak kể về mối quan hệ của hai người. Gia đình Deepak đã sang tận nhà để gặp bố mẹ cô gái và yêu cầu phải để mắt đến con cái. Tuy nhiên, gia đình người yêu của Deepak lại đổ lỗi cho chàng trai này là người liên lạc và yêu cầu con gái họ phải gặp. Gia đình cô gái cáo buộc chính chàng trai đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng của con mình. Thậm chí, gia đình này còn đe dọa sẽ giết Deepak, nếu anh không chịu buông tha.

Cha của Deepak nghi ngờ đây là vụ giết người chứ không phải là vụ tự sát. Ông đặt ra mối hoài nghi người thân bạn gái cũ của con trai đã gây ra sự việc, do họ từng đưa ra cảnh báo đáng sợ.

Cuộc gặp định mệnh

Không chịu nổi sự thật bạn gái cũ lên xe hoa với người khác, ngay trước ngày diễn ra đám cưới, Deepak dọa và ép cô gái phải bỏ trốn cùng nhau. Thậm chí, nam thanh niên này đe dọa, nếu cô gái không chịu chạy trốn thì anh ta sẽ tự sát hoặc ra tay sát hại người thân của cô.

Khi nghe được những lời đe dọa như vậy, cô gái đã cố gắng trấn an bạn trai cũ và đồng ý sẽ chạy trốn cùng. Deepak yêu cầu bạn gái cũ cầm theo súng của một người thân để có thể tự sát cùng nhau, nếu như kế hoạch chạy trốn bị bại lộ.

Trước khi thực hiện việc chạy trốn, Deepak và bạn gái cũ liên tục nảy ra tranh cãi trong một tiếng đồng hồ. Cuộc tranh cãi to tiếng khiến Deepak không giữ được bình tĩnh. Anh ta cầm súng để bắn bạn gái cũ. Tuy nhiên, may mắn là súng không nổ nên không xảy ra án mạng. Sau đó, anh ta tiếp tục tức giận và tát thẳng vào mặt bạn gái cũ. Trong cuộc nói chuyện này, Deepak liên tục cảnh báo sẽ giết người thân trong gia đình cô gái và cả chồng sắp cưới của cô. Trong khi cãi nhau và giằng co, người bạn gái cũ đã nổ súng bắn chết Deepak. Sau khi gây ra án mạng, cô gái thản nhiên bỏ về nhà.

Trước thông tin do cha của nạn nhân cung cấp về việc gia đình bạn gái cũ của Deepak từng dọa sẽ giết con trai ông nếu không chịu buông tha cho con gái họ, cảnh sát đã khoanh vùng nghi phạm và cho rằng có thể người thân của cô gái gây ra sự việc.

Tuy nhiên, sau cuộc điều tra kéo dài 1 tuần, cảnh sát đã phát hiện cái chết của Deepak không phải do người thân của bạn gái cũ mà nghi phạm chính là cô gái này.

Sở dĩ cảnh sát kết luận như vậy là do chiếc vòng tay bị vỡ được tìm thấy tại hiện trường. Qua xác minh, đây chính là vòng tay của cô gái. Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện các cuộc gọi liên lạc giữa cô và Deepak vào hôm xảy ra sự việc.

Trước các bằng chứng và quá trình thẩm vấn của cảnh sát, cô gái thú nhận tội ác của mình. Lời nhận tội của cô gái khiến cảnh sát cũng bất ngờ bởi vì cô gây ra án mạng khi chưa đủ 18 tuổi. Cô gái bị bắt giữ và được đưa đến một nơi giam giữ dành cho tuổi vị thành niên. Danh tính cô gái được giữ bí mật vì chưa đủ 18 tuổi.

-------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Bi kịch phía sau những cuộc tình "đứt gánh" vào 13h ngày 31/5/2018.