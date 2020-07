Chiếc "bẫy du lịch" của gã đàn ông lừa lọc

Thứ Ba, ngày 28/07/2020 16:00 PM (GMT+7)

Bằng chiêu quảng cáo đi du lịch nước ngoài giá rẻ, đối tượng đã khiến nhiều người "lọt bẫy" chiếm đoạt số tiền hàng tỉ đồng. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã ra thông báo tìm người bị hại để củng cố, hoàn tất kết luận điều tra.

Vụ việc bắt đầu tư việc, tháng 5-2017, bà N.T.B một cán bộ hưu trí qua giới thiệu đã quen với Nguyễn Văn Nữa ngụ thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Nữa giới thiệu thường xuyên tổ chức đi du lịch với giá rẻ. Riêng các đoàn của cán bộ hưu trí Long An đăng ký đi sẽ được giảm 50% chi phí cho mỗi chuyến. Khi được hỏi, Nữa giải thích, lý do giá rẻ như trên là vì có một Việt Kiều đứng ra hỗ trợ. Cũng từ đó, Nữa trở thành địa chỉ tổ chức đi du lịch cho nhiều cán bộ hưu trí của tỉnh.

Ngày 6-9-2017, chuyến du lịch đầu tiên có 44 cán bộ hưu trí sở, ngành đi tham quan Đà Lạt, Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình, giá vé trọn gói chỉ có 1,5 triệu đồng/người (tổng cộng 66 triệu đồng).

Sau chuyến đi thành công đó và tạo được uy tín, Nữa lần lượt tổ chức thêm nhiều chuyến khác, tổng cộng 10 chuyến, có cả đi nước ngoài với 445 lượt người. Thành phần đi có nhiều cán bộ hưu trí của tỉnh Long An.

Và thế là 6 đợt đăng ký để Nữa tổ chức đi du lịch nước ngoài với giá rẻ tiếp theo bắt đầu đóng tiền từ cuối tháng 7-2018 có nhiều người tham gia. Cụ thể đi Nhật Bản có 197 người (vé trọn gói 13,5 triệu đồng/người), Đài Loan 48 người (6,8 triệu đồng/người), Hà Nội 103 người (4,5 triệu đồng/người). Riêng đi 3 nước châu Âu chia thành 2 chuyến, tổng hành khách hơn 130 người, giá từ 20 - 23 triệu đồng/người.

Đơn tố cáo Nữa lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân

Tất cả đã nộp tiền mặt cho Nữa là 6,15 tỉ đồng. Nhận tiền xong, Nữa cố tình ra nhiều cuộc hẹn dời thời gian đi tour nhưng sau đó không tổ chức đi như cam kết. Lúc này, nhiều người mới nghi ngờ bị Nữa lừa đảo nên yêu cầu trả lại tiền nhưng không được.

"Việc lừa đảo của đối tượng rất bài bản. Ban đầu, đối tượng tổ chức những chuyến du lịch đi trong nước thành công với số tiền nhỏ nên đã tạo được lòng tin cho nhiều người. Sau đó, đối tượng lại tổ chức những chuyến đi nước ngoài với giá bao trọn gói nhiều tiền hơn nhưng khi nhận được tiền thì chiếm đoạt luôn, thực tế cũng không có những tour du lịch này. Khi đó chúng tôi mới biết đã bị đã làm đơn tố cáo Nữa lừa đảo, chiếm đoạt tiền đến cơ quan CSĐT" - bà B. trình bày. Riêng bà N.T.B còn bị Nữa mượn 1,35 tỉ đồng với lý do tạm ứng cho các tour đi sau và Nữa cũng không trả lại tiền cho bà.

Cú lừa với chiêu thức tổ chức tour du lịch giá rẻ trên đã gây xôn xao trong dư luận. Cũng từ vụ việc này, tỉnh Long An cũng ra thông báo rộng rãi cảnh báo trong nhân dân biết, cảnh giác.

Bà B cho biết, vì đứng ra thu tiền, chuyển tiền cho Nữa để đi du lịch nên vụ việc này những năm qua cũng gây ra nhiều phiền toái, đau đầu cho bà. "Tuy nhiên, trong sự việc này tôi không hề cấu kết với đối tượng để lừa đảo ai cả mà cũng là nạn nhân vì cứ nghĩ Nữa sẽ tổ chức đi du lịch theo kế hoạch sau khi đã thu đủ tiền. Tất cả giấy tờ, những lần chuyển tiền cho Nữa với nội dung đi du lịch theo hợp đồng tôi đã cung cấp cho cơ quan điều tra rất rõ ràng" - bà B nói.

Ngoài việc lừa đảo trên, đối tượng Nữa cũng sử dụng chiêu thức tổ chức những chuyến du lịch giá rẻ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác ở các huyện Châu Thành, Cần Giuộc.

Về vụ việc này, mới đây Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nữa về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cuối tháng 7-2020, Cơ quan CSĐT đã ra thông báo tìm thêm những người bị Nữa lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chiêu thức đi du lịch giá rẻ như trên. "Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định pháp luật" - đại tá Phạm Thanh Tâm - Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết.

