Chỉ huy trưởng cùng cán bộ chống buôn lậu "bảo kê" xăng lậu

Ngoài vợ bé của chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang thì anh rể của người này cũng tham gia đường dây buôn lậu xăng do Hữu và Tứ cầm đầu.

Không chỉ cán bộ bao che, “bảo kê” cho đường dây nhập lậu 200 triệu lít xăng mà còn chỉ đạo “ông trùm” đường dây này cho người thân được tham gia mua - bán, tiêu thụ xăng lậu.

Cán bộ chống buôn lậu nhận tiền rồi ngó lơ

Theo Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, bị can Ngô Văn Thụy, đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, được giao nhiệm vụ phòng chống buôn lậu trên địa bàn các tỉnh từ Bình Thuận trở vào phía Nam. Trong quá trình công tác, Thụy phát hiện thông tin có các tàu Nhật Minh vận chuyển xăng nhập lậu về xã Mỹ Hòa (thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) nên đã đến Cần Thơ để tổ chức bắt giữ.

Ngày 25-1-2021, trong quá trình triển khai thì được một cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan điện thoại giới thiệu cho Nguyễn Hữu Tứ xin gặp. Lúc này Thụy xác định việc tổ chức bắt giữ đã bị lộ nên đã lệnh cho toàn đội quay về TP.HCM. Tứ cùng đàn em Trần Ngọc Thanh đem phong bì 10.000 USD đến gặp đưa cho Thụy ở nhà hàng TP Cần Thơ. Tứ nói với Thụy tạo điều kiện cho các tàu Nhật Minh chở xăng về Mỹ Hòa bán cho mình. Tuy nhiên, lúc này Thụy không đồng ý “giúp”.

Ông Ngô Văn Thụy, đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan. Ảnh: VH

Mấy ngày sau, Tứ và Thanh bỏ thêm một thẻ ATM trong tài khoản có 100 triệu đồng vào phong bì 10.000 USD tìm đến nhà Thụy ở TP.HCM tiếp tục đặt vấn đề không bắt tàu Nhật Minh.

Trước khi ra về Tứ để phong bì tiền và thẻ ATM vào hộc tủ phòng khách nhà Thụy và nói mật khẩu thẻ ATM. Tuy nhiên, lúc này cán bộ Thụy vẫn chưa đồng ý việc “bỏ qua” cho tàu Nhật Minh của Hữu chở xăng về Mỹ Hòa.

Thấy vậy, “ông trùm” Phan Thanh Hữu xin gặp Thụy tại nhà riêng thì được Thụy đồng ý. Đến nhà, Hữu lấy cọc tiền 500 triệu đồng từ cốp xe vào để ở ghế phòng khách nói “gửi quà để chú ra Bắc”. Sau đó Hữu xin phép ra về. Từ đó, Thụy đã làm ngơ cho đường dây buôn lậu hàng triệu lít xăng của Hữu.

Làm việc với Ngô Văn Thụy đã thừa nhận đã nhận của Tứ một phong bì đựng 10.000 USD và một thẻ ATM mang tên Nguyễn Hữu Tứ, trong tài khoản thẻ ATM có số dư 100 triệu đồng. Ngoài ra, Thụy thừa nhận đã nhận của Phan Thanh Hữu số tiền 500 triệu đồng. Số tiền 10.000 USD và 500 triệu đồng Thụy đã sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Thụy không thừa nhận việc nhận tiền để không bắt giữ các tàu Nhật Minh của Hữu khi vận chuyển xăng nhập lậu về xã Mỹ Hòa (thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) bán cho Tứ như lời khai của Tứ, Hữu.

Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất giữa Hữu, Tứ với Ngô Văn Thụy. Kết quả đối chất Thụy chỉ thừa nhận Hữu, Tứ đến nhà riêng đặt vấn đề biếu quà chứ không thỏa thuận việc Thụy đồng ý cho tiếp tục buôn xăng nhập lậu.

Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp để đề nghị truy tố đối với bị can Ngô Văn Thụy về tội nhận hối lộ.

“Chỉ đạo” để người thân được tham gia

Quá trình điều tra, công an đã xác định bị can Phạm Thị Hương - vợ bé của Nguyễn Thế Anh, nguyên chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Kiên Giang (đã bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng bắt tạm giam về tội nhận hối lộ) có liên quan đến đường dây buôn lậu.

Do Thế Anh trước đây công tác tại Ban chỉ đạo 389 Quốc gia có chức năng kiểm tra, bắt giữ các hành vi buôn lậu - hàng giả nên Thế Anh yêu cầu Phan Thanh Hữu phải bán xăng lậu cho Hương.

Đại tá Nguyễn Thế Anh, tỉnh ủy viên, phó bí thư Đảng ủy, chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang. Ảnh: VH

Khi “sếp” Thế Anh yêu cầu thì Hữu đã nói Tứ liên lạc với Hương để bán xăng lậu cho Hương. Lúc này Hương đã sử dụng xe bồn đến nhận xăng lậu tại kho Nam Phong với số lượng hơn 5,7 triệu lít. Tuy nhiên, Hương nhập lậu hơn 1,7 triệu lít xăng bán, số lượng còn lại gần 4 triệu lít xăng lậu Hương đặt hàng giúp cho Lê Tất Thắng - nhân viên bán hàng của Công ty Xăng dầu Quân đội (Mipec) để Thắng bán lại cho nhiều cá nhân khác hưởng lợi số tiền 100 đồng/lít thông qua việc đặt hàng hộ cho Thắng.

Kết quả điều tra xác định trong thời gian từ ngày 1-3-2020 đến 28-9-2020, Hương đã chuyển khoản và giao tiền mặt cho Tứ và người của Tứ tổng số tiền hơn 46 tỉ đồng. Quá trình thanh toán tiền mua xăng lậu thì Hương chuyển khoản thanh toán hoặc trả tiền mặt.

Ngoài vợ bé của chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Kiên Giang thì anh rể của cán bộ này là Lê Hùng Phong cũng tham gia đường dây buôn lậu xăng do Hữu và Tứ cầm đầu. Sau khi Thế Anh yêu cầu, Hữu cũng nói Tứ bán xăng lậu cho Phong.

Khoảng giữa năm 2020, Phong và Tứ gặp nhau tại nhà hàng ở quận 1 (TP.HCM) để thỏa thuận về việc mua - bán xăng nhập lậu ở kho Nam Phong. Phía Phong đã sử dụng xe đến nhận xăng lậu tại kho Nam Phong với số lượng 600.000 lít.

Bộ Quốc phòng khởi tố 14 người nhận hối lộ

Chiều 28-12-2021, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết thông tin liên quan đến vụ án hơn 200 triệu lít xăng giả, Công an tỉnh Đồng Nai hiện đã khởi tố, tạm giam các bị can về các tội buôn lậu; sản xuất, buôn lậu hàng giả; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ. Riêng bị can Ngô Văn Thụy, cựu đội trưởng Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam, thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, bị khởi tố về tội nhận hối lộ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, thông tin tại họp báo đường dây hơn 200 triệu lít xăng giả. Ảnh: VH

Theo Đại tá Quang, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã chuyển hồ sơ những quân nhân vi phạm pháp luật trong vụ án trên cho cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng thụ lý theo thẩm quyền. Cục Điều tra hình sự (Bộ Quốc phòng) sau đó đã khởi tố 14 người về tội nhận hối lộ. Trong số này, nhiều bị can giữ vị trí quan trọng của cảnh sát biển và bộ đội biên phòng cấp tỉnh.

Mới đây, UBKT Trung ương đề nghị Ban bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đại tá Nguyễn Thế Anh, tỉnh ủy viên, phó bí thư Đảng ủy, chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang; đồng thời thi hành kỷ luật (cách chức hoặc cảnh cáo) đối với sáu đại tá là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang.

