Chỉ 3 tháng, 4 đối tượng bắt trộm 1.200 con chó ở TP.HCM

Thứ Hai, ngày 27/12/2021 21:09 PM (GMT+7)

Trong khoảng thời gian 3 tháng, 4 đối tượng ở huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã trộm khoảng 1.200 con chó của người dân, bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 27/12, Đội 3 phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm: Lê Anh Hào (17 tuổi, cầm đầu), Nguyễn Thành Lộc (17 tuổi), Nguyễn Trọng Nhân (18 tuổi) và Nguyễn Tấn Duy (18 tuổi) cùng ngụ ở huyện Hóc Môn, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và cướp tài sản.

Nhóm đối tượng trộm chó

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã trộm con chó của ông Nguyễn Hữu Đức (56 tuổi, ngụ phường Thới An, quận 12) và bị camera an ninh ghi lại hôm 3/12. Khi bị phát hiện, nhóm này đã tấn công ông Đức để tẩu thoát.

Băng nhóm này do Hào cầm đầu. Các đối tượng khai học trộm chó trên mạng xã hội và mua các dụng cụ như bình xịt hơi cay, súng bắn điện trên mạng để “hành nghề”.

Các đối tượng thực hiện hành vi trộm chó của người dân trên địa bàn TP.HCM từ 4 giờ đến 7 giờ sáng hằng ngày. Mỗi ngày, nhóm này thực hiện trộm, cướp từ 10-12 con chó.

Tính từ tháng 10 đến tháng 12/2021, các đối tượng đã trộm, cướp tổng cộng khoảng 1.200 con chó. Tất cả số chó trộm, cướp được, nhóm này bán cho các lò mổ ở phường Trung Mỹ Tây (quận 12). Số tiền có được các đối tượng chia nhau tiêu xài, ăn nhậu, đánh bạc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.

